به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید شاهین فر روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه۱۴۰۵ با اشاره به اعزام گسترده زائران این استان برای حضور در آیین‌های تشییع و تدفین امام شهید امت، اظهار کرد: در مجموع چهار هزار و ۳۶۰ زائر زنجانی از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای و ریلی به تهران و مشهد اعزام شدند.

رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان زنجان افزود: ۳ هزار و ۵۰۰ زائر در قالب ۱۱۰ دستگاه اتوبوس از طریق سفر جاده‌ای به تهران اعزام شدند تا در مراسم تشییع امام شهید امت حضور یابند.

او با بیان اینکه بر اساس آمارهای اعلام شده ۸۰ درصد سهمیه قطارهای مسافربری زنجان – تهران به مدت ۳ روز برای انتقال زائران از استان زنجان به مشهد اختصاص یافته است اعلام کرد: ۸۶۰ زائر در قالب سه رام قطار طی روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ تیرماه راهی مشهد مقدس شدند تا در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی شرکت کنند.

شاهین فر اظهار کرد: پیش بینی میشود با هماهنگی ستاد ویژه مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، ۲۳ هزار زائر زنجانی از طریق ناوگان اتوبوسرانی، قطار، خودروی شخصی و نذر خودرو برای حضور در مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور خواهند داشت.

او با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجموعه حمل‌ونقل استان، خاطرنشان کرد: بازگشت زائران در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیرماه برنامه‌ریزی شده و تمامی تمهیدات لازم از طریق اداراه کل راهداری وحمل ونقل جاده ای و اداره کل راه اهن شمالغرب برای ارائه خدمات مطلوب، تأمین ایمنی سفرها و مدیریت تردد در محورهای مواصلاتی استان پیش‌بینی شده است.

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