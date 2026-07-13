۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۸

مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در قم برگزار شد

مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در قم برگزار شد

آیین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی از سوی نمایندگان قوای سه‌گانه در قم و با حضور قشرهای گوناگون مردم و مسئولان در شبستان امام خمینی(ره) آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی شامگاه دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ از سوی نمایندگان قوای سه‌گانه در قم و با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع) برگزار شد.

در این آیین مسئولان و شخصیت‌هایی همچون اکبر بهنام‌جو، استاندار قم؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان؛ امیرعباس بقایی، فرماندار قم و بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نیز حضور داشتند.

فضا حال و هوایی معنوی داشت؛ تصاویر امام راحل(ره)، رهبر شهید و حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، اهتزاز پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران و طنین شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل جلوه‌ای حماسی و انقلابی به این آیین بخشیده بود.

مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمدباقر طباطبایی‌نژاد و مداحی سیدمحمود علوی از سوی قوای سه‌گانه در حرم مطهر بانوی کرامت(س) برگزار شد.

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کد خبر 1405042301563
دبیر محمد آوخ

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