بازدید مدیرکل میراث فرهنگی قم از محل توزیع اقلام مورد نیاز مراکز اسکان

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد احمدی فارسانی در این بازدید که امروز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵. انجام شد، بر ارائه خدمات شایسته به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب تأکید کرد.

اقلام مورد نیاز مراکز اسکان در زمینه های گوناگون همچون آب معدنی، نان، پتو و بسته‌های صبحانه و ناهار در مراکز مختلف جمع آوری و بین مراکز اسکان در سطح استان توزیع می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم از چند مرکز توزیع بازدید به عمل آورد و در حاشیه این بازدیدها بر استفاده از تمام ظرفیت ها و توانمندی ها به منظور ارائه خدمات مطلوب به زائران و شرکت کنندگان در مراسم بدرقه آقای شهید ایران تأکید کرد.

بهزاد احمدی فارسانی اعلام کرد: در این زمینه همه ظرفیت های استان در راستای ارائه خدمات بهتر به مردم بسیج شده اند.

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