آمادگی شرکت گاز قم برای اسکان زائران مراسم بدرقه آقای شهید ایران

بهگزارش خبرنگارمیراثآریا، علی گودرزی امروز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، با اشاره به خدمات اسکان اداره تابعه اظهار کرد: شرکت گاز استان قم این خدمت را وظیفه خود میداند و همه تلاش خود را به کار گرفته است تا در این مراسم، خادم زائران و عزاداران باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم افزود: در حوزه اسکان، دو فضای مجزا در شرکت گاز پیشبینی شده است که سالن اصلی با ظرفیت حدود ۶۰۰ نفر برای اسکان زائران آماده شده است.
او ادامه داد: همچنین نمازخانه شرکت با هدف حفظ آرامش و رفاه بیشتر، به اسکان خواهران اختصاص یافته تا بانوان زائر، بهویژه افرادی که از سایر استانهای کشور به قم سفر میکنند، در فضایی مناسب مستقر شوند.
گودرزی با بیان اینکه تمام تلاش مجموعه شرکت گاز ارائه خدمات شایسته به زائران است، تصریح کرد: امیدواریم با توفیق الهی بتوانیم میزبان مناسبی برای عزادارانی باشیم که از نقاط مختلف کشور برای وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی به قم مشرف میشوند و خدمت در شأن آنان ارائه کنیم.
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