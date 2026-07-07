قدردانی تولیت حرم مطهر حضرت معصومه(س) و استاندار قم از حضور مردم در تشییع «آقای شهید ایران»

به گزارش خبرنگار میراثآریا، آیتالله سیدمحمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) و اکبر بهنامجو استاندار قم، با صدور پیامی مشترک، حضور حماسی و پرشور مردم ولایتمدار و قدرشناس در آیین تشییع پیکر مطهر «آقای شهید ایران» در شهر مقدس قم را تجلی بیعت دوباره با آرمانهای انقلاب اسلامی برشمردند.
در متن این پیام آماده است: «مردم مؤمن و همیشه در صحنه استان قم، مسئولان خداجوی و خستگیناپذیر، فرماندهی محترم و کلیه ردههای سازمانی سپاه امام علی ابن ابیطالب(ع) استان قم و موکبداران و خیرین محترم؛ بر شما که با عشق وافر به ساحت ولایت، مراسم باشکوه تشییع، وداع و نماز بر پیکر پاک و مطهر رهبر شهیدمان، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) و نیز پیکرهای نورانی نوه، فرزند، عروس و داماد گرانقدرشان را با همکاری دیگر نهادهای امنیتی و انتظامی، قضایی، ادارات متعهد، تولیت محترم و خادمان مسجد مقدس جمکران و خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به گونهای برگزار نمودید که نه تنها در خاطرها ماندگار شد؛ بلکه برگ زرینی در تاریخ افتخارات این مرز و بوم گشت، صمیمانهترین سپاسها را نثار میکنیم.
تشعشع این حضور میلیونی و حماسه بینظیر و تاریخیِ شما، بار دیگر ثابت کرد که این امت، با ولایت عجین شده است و در سوگ محبوب خویش با وحدتی کمنظیر، بیعتی دوباره و عهدی استوار را به تصویر کشید.
این همبستگی آتشین، نه تنها دشمنان را مأیوس و دوستان را مسرور ساخت؛ بلکه در نگاه بینالمللی، به مثابه بازدارندگیِ تمامعیار و امنیتی پایدار و مقتدرانه تعبیر شد که مرزهای امنیت ملی را تا اعماق دلها گسترانید.
با درود فراوان بر شهیدان راه ولایت و تجدید میثاق با آرمانهای دو رهبر کبیر و شهید انقلاب و همچنین اعلام بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، از خداوند میخواهیم، شما ملت وفادار و این نظام مقدس را، تا ظهور حضرت ولیعصر(عج) در پناه خود محفوظ دارد و این حماسه را ذخیرهای برای عزت روزافزون ایران اسلامی گرداند.»
پیکر رهبر شهید که روز گذشته در میان جمعیت میلیونی عزاداران در تهران تشییع شده بود، امروز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در شهر مقدس قم تشییع شد.
همچنین روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه در شهرهای نجف و کربلا (عراق) و روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه جاری در مشهد مقدس تشییع و در حرم ملکوتی امام رضا(ع) به خاک سپرده میشود.
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