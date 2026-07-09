به گزارش خبرنگار میراثآریا، بهزاد احمدی فارسانی، با صدور پیامی ضمن قدردانی از حضور پرشور و حماسی مردم ولایتمدار در مراسم با شکوه تشییع و نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده گرانقدرشان در شهر مقدس قم، از تمامی دستاندرکاران برگزاری مراسم، به ویژه انجمنها و تشکلهای گردشگری، گروههای مردمی، نهادها و دستگاههای اجرایی که با ستاد اسکان این مراسم همکاری داشتند، سپاسگزاری کرد.
متن پیام مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن قدردانی از حضور پرشور و حماسی مردم انقلابی و ولایتمدار در مراسم با شکوه تشییع و نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده گرانقدرشان در شهر مقدس قم، از تمامی دستاندرکاران برگزاری مراسم، به ویژه انجمنها و تشکلهای گردشگری، گروههای مردمی، نهادها و دستگاههای اجرایی که با ستاد اسکان این مراسم و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم همکاری داشتند، تقدیر و تشکر میکنم.
همچنین از مساعدت تولیت محترم آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، تولیت محترم مسجد مقدس جمکران، استاندار محترم قم، شهردار محترم قم، نهادهای امنیتی و انتظامی، قضایی و همه ادارات و گروههای مردمی سپاسگزاری مینمایم.
خروش حماسی و حضور کمنظیر مردم انقلابی و مؤمن در مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکرهای مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده گرانقدرشان، صحنهای از تجلی ایمان و وفاداری به ولایت بود که نام قم را بار دیگر به عنوان پیشگام در عرصههای بصیرتافزایی در تاریخ ثبت کرد و این رویداد عظیم به عنوان برگ زرینی در تاریخ قم ماندگار خواهد ماند.
این همبستگی ملی و وحدتِ برآمده از شور و شعور، نه تنها دشمنان بدخواه این مرز و بوم را مأیوس ساخت؛ بلکه گواهی روشن بر عمق ریشههای انقلاب اسلامی ایران در قلوب مردم و تضمینکننده امنیت پایدار کشور است.
با تجدید میثاق با آرمانهای دو رهبر کبیر و شهید انقلاب و همچنین اعلام بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله امام سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)؛ به همراه همکارانم در ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم؛ با استفاده از همه ظرفیتها برای خدمت هر چه بیشتر و بهتر به مجاوران و زائران بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت(ع) با تمام توان، تلاش میکنیم.»
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