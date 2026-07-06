https://www.chtn.ir/x4s8T۱۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۶ کد خبر 1405041501033 فیلم خبری آمادگی مشهد الرضا (ع)برای بدرقه آقای شهید آمادگی مشهد الرضا (ع)برای بدرقه آقای شهید دریافت 8 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405041501033 سید حسن ایزانلو دبیر محمد آوخ برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب خراسان رضوی #مشهد مقدس پربینندهترینها تجدید بیعت جمعی از صنعتگران سیستان وبلوچستان با رهبر شهید انقلاب تمهیدات ویژه اسکان زائران مراسم بدرقه آقای شهید ایران در قم نشست هماهنگی مدیران قم برای مراسم بدرقه آقای شهید ایران رهاورد اقتصادی رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی،…
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