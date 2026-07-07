به گزارش خبرنگار میراث آریا، ابوالفضل حکیمی‌پور امروز سه‌شنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های سخت‌افزاری و انسانی شهرستان، برنامه‌ای جامع برای ارائه خدمات شایسته به زائران و مسافران در مسیر حرکت به سوی مشهد برای مراسم تدفین رهبر شهید تدوین و اجرایی شده است.

فرماندار گناباد ادامه داد: در این راستا، پنج موکب خدمات‌رسان در نقاط استراتژیک و مسیرهای اصلی شهر مستقر شده‌اند تا زنجیره‌ای از پشتیبانی را برای مسافران به جریان اندازند. این مراکز که در ورودی بیدخت، محدوده میدان مجتمع ثامن‌الحجاج، میدان نماز پلیس راه و کویر پارک مستقر شده‌اند، از نخستین ساعات صبح تا پایان شب، خدماتی نظیر پذیرایی (صبحانه، چای و شربت) و راهنمایی مسافران را بر عهده دارند. همچنین در ورودی روستای مند، چندین غرفه تخصصی برای ارائه خدمات تکمیلی به زائران برپا شده است.

‌او گفت: یکی از نوآوری‌های مدیریتی در این ستاد، هماهنگی گسترده با تعمیرگاه‌های مسیرهای اصلی است تا در صورت بروز هرگونه مشکل فنی در خودروهای زائران، سرویس‌دهی رایگان و سریع انجام شود؛ اقدامی که نشان‌دهنده نگاه جامع به نیازهای مسافران در این ایام است.

حکیمی‌پور تصریح کرد: در کنار این اقدامات، زیرساخت‌های اقامتی شهرستان نیز به طور کامل تجهیز شده و آماده پذیرش مسافران هستند. همچنین با ایجاد سایت‌های خبری و اطلاع‌رسانی، گردشگران و زائران می‌توانند در لحظه از وضعیت خدمات و مسیرها مطلع شوند.

‌فرماندار گناباد اظهار کرد: این مجموعه اقدامات، گویای عزم مدیریت شهرستان گناباد در تبدیل این شهر به یک «ایستگاه خدمت‌رسان» است تا هر زائری با خاطره‌ای خوش از میزبانی گرم مردم و مسئولان گناباد، مسیر خود را ادامه دهد.

انتهای پیام/