به‌گزارش میراث‌آریا، علی‌اکبر پاک عصر امروز چهارشنبه ۱۶تیرماه ۱۴۰۵،اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی حضور خیل عظیم زائران و علاقه‌مندان در مسیرهای منتهی به شهرستان دنا برای شرکت در مراسم تشییع «قائد امت»، اقدامات ویژه‌ای جهت ساماندهی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا بیان کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان و مردم ولایت مدار سه موکب پذیرایی در محور ارتباطی شهرستان دنا به استان اصفهان با هدف خدمات دهی به زائران مراسم تشییع قائد امت راه اندازی شده است.

او تصریح کرد: با هدف خدمات دهی بهتر به این زائران بازرسی‌های مشترک با حضور نمایندگان اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و مرکز بهداشت شهرستان دنا از واحدهای خدماتی و گردشگری شهرستان دنا انجام شد.

او با تأکید بر لزوم ارائه خدمات مطلوب به میهمانان و زائران، اظهار کرد: با توجه به حجم ترددها در روزهای پیش رو، نظارت بر وضعیت قیمت‌گذاری، رعایت ضوابط بهداشتی و نحوه ارائه خدمات به زائران با حساسیت مضاعف دنبال می‌شود.

پاک افزود: در جریان این بازرسی‌ها، متأسفانه ۱۴ واحد صنفی عرضه‌کننده سوغات و خدمات گردشگری به دلیل تخلفات صنفی و عدم رعایت موازین بهداشتی، ضمن دریافت تذکر کتبی، جهت رسیدگی و اعمال قانون به تعزیرات حکومتی شهرستان دنا معرفی شدند.

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا با بیان اینکه رعایت حقوق زائران و گردشگران خط قرمز ماست، تصریح کرد: نرخ‌نامه‌های مصوب خدمات و کالاها در کمیته‌ای مشترک تعیین شده و تمامی بهره‌برداران موظف به نصب برچسب قیمت و رعایت نرخ‌های مصوب هستند،هرگونه کم‌کاری در ارائه خدمات مطلوب به زائران مراسم تشییع قائد امت قابل‌پذیرش نبوده و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

پاک در پایان با تأکید بر تداوم این بازرسی‌ها در طول فصل گردشگری و ایام حضور زائران، از تمامی شهروندان و مسافران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و یا شماره‌های تماس اعلام‌شده از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.

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