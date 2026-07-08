https://www.chtn.ir/x4sdF۱۸ تیر ۱۴۰۵ - ۰۱:۰۶ کد خبر 1405041801209 فیلم خبری تشکل های گردشگری خراسان رضوی پای کار بدرقه امام شهید ایران تشکل های گردشگری خراسان رضوی پای کار بدرقه امام شهید ایران دریافت 18 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405041801209 سید حسن ایزانلو دبیر محمد آوخ برچسبها گردشگری رهبر شهید خراسان رضوی #مشهد مقدس پربینندهترینها فیلم اقامه نماز بر پیکرهای مطهر شهدای خانواده رهبر شهید در مسجد مقدس جمکران بازدید مدیرکل میراثفرهنگی قم از مراکز اسکان زائران مراسم بدرقه آقای شهید… ساعت ۶ صبح مراسم نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در قم برگزار میشود لحظه ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به مسجد مقدس جمکران
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