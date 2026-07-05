۱۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۴

آماده‌باش راهداری بوشهر برای تأمین ایمنی زائران تشییع قائد شهید

آماده‌باش راهداری بوشهر برای تأمین ایمنی زائران تشییع قائد شهید

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر از آماده‌باش کامل گشت‌های راهداری به منظور تأمین ایمنی تردد زائران مراسم تشییع قائد شهید امت خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد رستمی ظهر روز گذشته شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ در مراسم رژه گشت های راهداری استان بوشهر گفت: همزمان با افزایش تردد و اعزام زائران به مراسم تشییع قائد شهید امت، گشت‌های راهداری در محورهای مواصلاتی استان در آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر افزود: گشت‌های راهداری در قالب ۲۳ تیم در محور کریدوری و شریانی به‌صورت مستمر مستقر هستند و خدمات ایمنی و ترافیکی را به کاربران جاده‌ای ارائه می‌دهند.

او ادامه داد: تیم های راهداری ضمن آماده‌باش کامل برای رسیدگی سریع به حوادث جاده‌ای، نسبت به تعمیر و مرمت علائم آسیب‌دیده، خط‌کشی محورهای شریانی، شانه‌سازی، بوته‌زنی و تسطیح حریم راه‌ها اقدام می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر یادآور شد: همچنین ۱۷ راهدارخانه استان نیز به‌صورت شبانه‌روزی آماده عملیات های راهداری و خدمت‌رسانی به مسافران و زائران هستند.

رستمی گفت: این اقدامات در راستای ارتقای ایمنی تردد، تسهیل عبور و مرور و ارائه خدمات مطلوب در ایام اوج ترافیک اجرا می شود.

او تصریح کرد: جهت اطلاع از وضعیت تردد، ترافیک و بهره‌گیری از خدمات اطلاع‌رسانی جاده ای، سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها به صورت برخط یا تلفنی در اختیار زائران و مسافران است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041400969
وحید امیری
دبیر مهدی ارجمند

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