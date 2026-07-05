طراحی 10 کریدور جدید تجاری دریایی برای فعالیت شناورهای بوشهر

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابوالقاسم محمدزاده امروز یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵ با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری در پی تحولات منطقه‌ای از تدوین 10 کریدور جدید و ساماندهی کالای ملوانی خبر داد و گفت: دولت و سازمان‌های مربوطه از طریق دیپلماسی سیاسی و همکاری با وزارت راه و شهرسازی، در حال طراحی 10 کریدور جدید به عنوان جایگزین مسیرهای سنتی دریایی در توسعه تجارت دریایی هستند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت استان بوشهر افزود: با توجه به وابستگی 90 درصدی تجارت کشور به دریا و شرایط کنونی در خلیج فارس و تنگه هرمز، سیاست استان بوشهر بر پایه پدافند غیرعامل و انتقال بخشی از حجم تجارت به سایر مناطق، از جمله شمال و غرب کشور استوار است.

او به طرح کالای ملوانی پرداخت و اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال 700 میلیون دلار در این حوزه مورد تجارت قرار گیرد که استان بوشهر از جایگاه مهمی برخوردار است.

محمدزاده جایگاه استان بوشهر در عرصه صادرات غیرنفتی در کشور ممتاز دانست و خاطرنشان کرد: بوشهر دومین استان صادرکننده کشور محسوب می‌شود و در سال گذشته سهم 11 میلیارد دلاری از صادرات کل کشور را به خود اختصاص داد.

او بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های تجاری در مناطق آزاد و بنادر جنوبی، به‌ویژه استان بوشهر، برای تغییر مسیرهای تجاری و کاهش وابستگی به بنادر منطقه تأکید کرد و خواستار اتصال بنادر بوشهر به شبکه ریلی کشور شد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت استان بوشهر با اشاره به اهمیت مسیرهای تجاری جدید دریایی برای شناورهای استان بوشهر افزود: با توجه به استراتژی بلندمدت جمهوری اسلامی ایران، ایجاد جایگزین‌هایی برای بنادر منطقه به‌ویژه جبل‌علی امارات، یک ضرورت است و باید بتوانیم از طریق مسیرهای مجزا، کالا را به مقاصد مهمی همچون عراق، کیش، پاکستان، عمان و قطر ارسال کنیم.

محمدزاده با اشاره به ظرفیت تخلیه و بارگیری 100 میلیون تنی بنادر تجاری استان بوشهر با احتساب جزیره خارگ و بندر پارس جنوبی یادآور شد: برای تحقق کامل این پتانسیل تجاری، تقویت تعاملات اقتصادی استان با منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه نقشی کلیدی خواهد داشت.

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