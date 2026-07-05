به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام مساعدی امروز یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵ با اشاره به تغییرات جوی و دریایی استان در روزهای آتی، از متلاطم شدن خلیج‌فارس و تداوم گرمای شدید در مناطق مختلف استان خبر داد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده تغییرات محسوس در وضعیت جوی است، اظهار داشت: فردا دوشنبه با افزایش سرعت وزش بادهای شمال غربی، خلیج‌فارس به‌ویژه در سواحل جنوبی استان بوشهر در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب تا حدودی متلاطم خواهد شد.

او در ادامه افزود: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته به سبب وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی، سواحل و فراساحل استان به‌تناوب مواج پیش‌بینی می‌شود. بر این اساس، دریانوردان و صیادان باید تمهیدات لازم را برای تردد ایمن در این بازه زمانی در نظر داشته باشند.

مساعدی وضعیت جوی و دریایی استان در 24 ساعت آینده را صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی توصیف کرد و گفت: جهت وزش باد در استان بوشهر غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت 8 تا 28 و گاهی تا 38 کیلومتر در ساعت خواهد بود که این سرعت در مناطق جنوبی از ظهر فردا گاهی به 40 کیلومتر در ساعت نیز می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی بوشهر با اشاره به گرمای هوا در استان تصریح کرد: دمای هوا در استان بوشهر بین 40 تا 47 درجه ثبت شده است. در 24 ساعت گذشته، شهرستان‌های دشتی، دشتستان و تنگستان با دمای 47 درجه به عنوان گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

مساعدی همچنین از افزایش رطوبت و شرجی در سواحل استان خبر داد و افزود: میزان رطوبت هوا در سواحل استان بوشهر به 70 درصد رسیده است.

او وضعیت جزر و مد دریا در بندر بوشهر برای فردا را مد اول: ساعت 01:05 ، جزر اول: ساعت 05:27 ، مد دوم: ساعت 11:38 و جزر دوم: ساعت 18:56 اعلام کرد.

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