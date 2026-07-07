۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۱

مشهد الرضا (ع)برای بدرقه آقای شهید آماده می‌شود

مشهد الرضا (ع)برای بدرقه آقای شهید آماده می‌شود

مشهد الرضا (ع)برای بدرقه آقای شهید می‌شود

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انتهای پیام/

کد خبر 1405041601081
سید حسن ایزانلو
دبیر محمد آوخ

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