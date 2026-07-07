https://www.chtn.ir/x4s9W۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۱ کد خبر 1405041601081 فیلم خبری مشهد الرضا (ع)برای بدرقه آقای شهید آماده میشود مشهد الرضا (ع)برای بدرقه آقای شهید میشود دریافت 15 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405041601081 سید حسن ایزانلو دبیر محمد آوخ برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب خراسان رضوی #مشهد مقدس رهبر شهید پربینندهترینها تجدید بیعت جمعی از صنعتگران سیستان وبلوچستان با رهبر شهید انقلاب فیلم اقامه نماز بر پیکرهای مطهر شهدای خانواده رهبر شهید در مسجد مقدس جمکران رهاورد اقتصادی رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی،… فعالیت شبانهروزی دستگاههای خدماترسان قم برای میزبانی از بدرقه آقای شهید…
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