به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید احمد برآبادی مدیرکل میراثفرهنگی استان روز دوشنبه 15 تیرماه 1405 در نخستین نشست کمیته استقبال از اتباع و مسافران خارجی ستاد استقبال از شرکت کنندگان مراسم تشیع استان خراسان جنوبی، از برنامهریزیهای دقیق برای پذیرایی از میهمانان بینالمللی خبر داد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با اشاره به هماهنگیهای صورتگرفته با انجمنهای صنفی هتلداران و اقامتگاههای بومگردی استان اظهار کرد: بهمنظور تکریم زائران و تسهیل حضور میهمانان خارجی، مدیران مجموعههای اقامتی استان متعهد شدهاند خدمات اسکان و پذیرایی را با تخفیف ۵۰ تا ۶۰ درصدی به اتباع خارجی ارائه دهند.
او افزود: تأسیسات گردشگری خراسان جنوبی با تمام توان پای کار آمدهاند تا ضمن معرفی فرهنگ میهماننوازی مردم این دیار، تجربهای شایسته از اقامت را برای شرکتکنندگان در این مراسم ملی فراهم آورند.
برآبادی با تأکید بر اینکه تمهیدات ویژهای برای رفاه حال مسافران در طول مسیر اندیشیده شده است، گفت: علاوه بر ظرفیتهای اقامتی، چندین موکب تخصصی و پنج پایگاه امدادی و خدماتی بهصورت شبانهروزی در مسیرهای مواصلاتی استان فعال خواهند بود تا به زائران و اتباع خارجی خدماترسانی کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی اعلام کرد: تمامی دستگاههای ذیربط با آمادگی کامل در حال رصد شرایط و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای میزبانی از موج زائران در روزهای آتی هستند تا عبور و اقامت میهمانان در خراسان جنوبی با نظم و رفاه حداکثری صورت پذیرد.
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