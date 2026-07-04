برگزاری دوره آموزشی تخصصی تراش سنگ در شهرستان خوسف

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی روز شنبه 13 تیرماه 1405 اظهار کرد: دوره آموزشی تراش سنگ با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر، توسعه اشتغال در حوزه صنایع‌دستی و ارتقای توانمندی هنرجویان شهرستان خوسف، با حضور ۱۰ نفر از علاقه‌مندان به رشته تراش سنگ در حال برگزاری است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: در این دوره، هنرجویان با مبانی و مهارت‌های تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، طراحی، پرداخت و تولید محصولات متناسب با نیاز بازار آشنا می‌شوند و پس از پایان موفقیت‌آمیز دوره، گواهینامه آموزشی معتبر دریافت خواهند کرد.

او با تأکید بر اهمیت خلاقیت و نوآوری در این رشته اظهار کرد: موفقیت در هنر تراش سنگ، علاوه بر تسلط بر مهارت‌های فنی، مستلزم شناخت نیاز بازار، خلاقیت در طراحی و تولید آثاری متناسب با سلیقه مشتریان است. هنرجویان با تلاش، پشتکار و بهره‌گیری از آموزش‌های تخصصی می‌توانند زمینه حضور مؤثر خود را در بازار صنایع‌دستی و تبدیل شدن به هنرمندان شاخص این حوزه فراهم کنند.

صالحی تصریح کرد: خلق آثار ارزشمند، ارتقای کیفیت تولیدات و توجه به نوآوری باید به عنوان رویکرد اصلی هنرجویان در مسیر فعالیت حرفه‌ای مورد توجه قرار گیرد. هنر تراش سنگ، علاوه بر حفظ یک هنر اصیل، ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد هنرمندان دارد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان پس از گذراندن موفق دوره و دریافت گواهینامه آموزشی، در صورت ادامه فعالیت حرفه‌ای، می‌توانند با اخذ پروانه تولید انفرادی از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از تسهیلات حمایتی و کم‌بهره این حوزه برای راه‌اندازی یا توسعه کارگاه‌های تولیدی بهره‌مند شوند.

او در پایان تأکید کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، از مهم‌ترین برنامه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای توانمندسازی هنرمندان، ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای کیفیت تولیدات و توسعه اقتصاد صنایع‌دستی در شهرستان خوسف به شمار می‌رود.

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