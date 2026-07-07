هیچ محدودیتی برای ورود زائران به مشهد وجود ندارد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، سردار سید هاشم غیاثی امروز سهشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ در نشست خبری ستاد استانی برگزاری مراسم استقبال و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری مراسم تشییع در استانهای تهران، قم، خراسان رضوی و همچنین نجف و کربلا، ساختارهای مشخصی را ابلاغ کرد تا مسئولیتها به صورت دقیق تقسیم و کارها بر اساس آن دنبال شود.
فرمانده سپاه امام رضا(ع) افزود: ستاد عالی برگزاری مراسم با ریاست معاون اول رئیسجمهوری و دبیری قائممقام وزیر کشور تشکیل شد و در ادامه نیز جلسات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شورای تأمین برگزار شد که در آنها به همراه استاندار خراسان رضوی و معاون آستان قدس رضوی حضور داشتیم، بر اساس تقسیم کار انجامشده، مسئولیت ستاد برنامهریزی، هماهنگی و پشتیبانی در سه استان بر عهده استانداران قرار گرفت و مسئولیت ستاد اجرایی و امنیت نیز به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شد.
سردار غیاثی گفت: در بخش امنیتی، موضوعات با همکاری و تعامل نزدیک فراجا، اداره کل اطلاعات، دستگاه قضایی و سایر مجموعههای مسئول دنبال شد و در بخش اجرایی نیز کمیتههای مختلف زیر نظر استاندار فعالیت خود را آغاز کردند. طی دو تا سه ماه گذشته، به طور میانگین هر دو روز یکبار جلسات شورای تأمین استان برگزار میشد و علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و جانشین ستاد استانی، به نمایندگی از کمیتهها گزارش اقدامات و آخرین وضعیت را در این جلسات ارائه میکرد و موضوعات مختلف تعیین تکلیف میشد.
فرمانده سپاه امام رضا(ع) با اشاره به مسئولیت وزارت امور خارجه در این مراسم اظهار کرد: مسئولیت میهمانان خارجی در سطح کشور بر عهده وزارت امور خارجه بود و در استانها نیز نمایندگیهای این وزارتخانه، برنامهریزیهای لازم برای حضور هیأتها و میهمانان خارجی را انجام دادند.
او افزود: از همان زمان شهادت رهبر انقلاب، با توجه به اینکه از ابتدا مشخص بود مراسم تدفین در مشهد برگزار خواهد شد، جلسات متعددی برای برنامهریزی مراسم برگزار شد و حدود هفت مسیر مختلف برای تشییع و سه محل نیز برای برگزاری مراسم وداع مورد بررسی قرار گرفت. همه گزینهها از نظر ظرفیت حضور مردم، مسائل اجرایی، امنیتی و سایر ملاحظات بررسی شد و در نهایت ابتدا به یک مسیر راهپیمایی رسیدیم، اما پس از برگزاری جلسات متعدد و تعامل با مسئولان مرتبط با بیت رهبر شهید، به این جمعبندی رسیدیم که اگر مراسم تشییع به حرم مطهر رضوی ختم نشود، عملاً این مراسم معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد.
سردار غیاثی تأکید کرد: این تصمیم، تصمیم شخصی فرمانده سپاه یا استاندار نبود، بلکه حاصل جمعبندی شورای تأمین، مسئولان کمیتههای اجرایی، مسئولان دارای جایگاه حقوقی استان و هماهنگی با متولیان بیت رهبر شهید بود و در نهایت همه بر این مسیر به توافق رسیدند. طبیعی است که اجرای چنین مراسمی ممکن است محدودیتهایی را برای شهر ایجاد کند، اما همه مسئولان استان از زمان نهایی شدن این تصمیم، با تمام توان تلاش کردند تا مراسم بدون کوچکترین حادثه، حاشیه یا مشکل برگزار شود.
او افزود: همه برنامهریزیها در زمان مقرر انجام شده است و امیدواریم همانگونه که مراسم تهران و تا این لحظه مراسم قم با سلامت و آرامش برگزار شد، آیینهای نجف، کربلا و در نهایت مراسم استقبال، تشییع و تدفین در مشهد نیز بدون کوچکترین مسئلهای برگزار شود.
سردار غیاثی در ادامه با اشاره به تقسیم مسئولیتها میان ستادهای اجرایی گفت: بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت برگزاری مراسم طواف، اقامه نماز و تدفین بر عهده آستان قدس رضوی قرار گرفته است، اما آنچه مورد اتفاق همه مسئولان است، این است که مراسم تشییع و برنامههای حرم مطهر کاملاً به یکدیگر پیوسته هستند.
فرمانده سپاه امام رضا(ع) گفت: امروز وفاق، همدلی و اتفاق نظر کمنظیری میان همه دستگاهها اعم از بخشهای دولتی، خصوصی، لشکری و کشوری شکل گرفته و علاوه بر مسئولان، مردم نیز با حضور، همراهی و ارائه پیشنهادها و مشورتهای خود در برگزاری هرچه بهتر این مراسم نقشآفرینی کردهاند.
او افزود: مشهد تجربه برگزاری مراسم تشییع شخصیتهای بزرگی همچون سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی را دارد. البته این مراسم از نظر گستره و جمعیت تفاوتهایی با آن مراسمها دارد، اما با استفاده از همه ظرفیتها و همراهی مردم، تلاش خواهیم کرد این آیین نیز به بهترین شکل ممکن برگزار شود.
سردار غیاثی با تأکید بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای میزبانی از زائران و عزاداران اظهار کرد: همه دستگاههای لشکری، کشوری، آستان قدس رضوی و سایر نهادهای مسئول با آمادگی کامل در حال فراهم کردن شرایط میزبانی از زائران حضرت علیبنموسیالرضا(ع) و عزادارانی هستند که برای شرکت در مراسم تشییع در ایام محرم به مشهد مشرف میشوند.
فرمانده سپاه امام رضا(ع) ادامه داد: امروز نه تنها ایران، بلکه جهان اسلام به این مراسم چشم دوخته است و همه ما که مسئولیت میزبانی را بر عهده داریم، باید با نهایت اخلاص و با استفاده از همه ظرفیتها، وظیفه خود را در قبال این امام شهید که احیاگر عصر حاضر بودند، به شایستگی انجام دهیم.
او با اشاره به برخی شایعات مطرحشده در فضای مجازی درباره وضعیت حرم مطهر رضوی گفت: یکی از موضوعاتی که لازم است بهصورت شفاف به آن اشاره شود، استمرار جریان زیارت است. برخی در فضای مجازی اینگونه مطرح کرده بودند که همزمان با برگزاری مراسم تشییع، صحنهای حرم مطهر تعطیل خواهد شد، در حالی که این موضوع صحت ندارد. صحنهای پیرامونی حرم مطهر رضوی بهصورت مستمر باز خواهند بود و جریان ورود و خروج زائران و زیارت بدون وقفه ادامه خواهد داشت. ممکن است صرفاً برای تشرف به روضه منوره، در برخی ساعات و به اقتضای شرایط مراسم، محدودیتهای موقتی اعمال شود، اما این محدودیتها بلافاصله پس از پایان مراسم تدفین برطرف خواهد شد.
فرمانده سپاه امام رضا(ع) درباره وضعیت تردد به مشهد نیز اظهار کرد: هیچگونه محدودیتی برای ورود زائران به مشهد وجود ندارد. برخی از هموطنان در استانهای مختلف تصور کردهاند که محدودیتهایی برای ورود به شهر اعمال خواهد شد، اما پس از بررسی کامل موضوعات ترافیکی با فرماندهان انتظامی، اعلام میکنیم که هیچ محدودیتی در مسیرهای منتهی به مشهد وجود ندارد.
سردار غیاثی افزود: تنها ممکن است در ساعات برگزاری مراسم و در خیابانهای منتهی به حرم مطهر رضوی، محدودیتهای موقت ترافیکی اعمال شود که امری طبیعی است و همه تمهیدات لازم برای تردد ایمن، روان و شایسته مردم پیشبینی شده است.
او با تشریح برنامههای پیشبینیشده در مسیر تشییع گفت: مسیر قطعی مراسم استقبال و تشییع از خیابان امام رضا(ع) تا حرم مطهر رضوی خواهد بود و در تمامی مسیرهای منتهی به خیابان امام رضا(ع)، ویدئووالها، سیستمهای صوتی مناسب و محتوای فرهنگی متناسب با این مراسم پیشبینی شده است تا افرادی که امکان حضور در مسیر اصلی را ندارند نیز بتوانند در برنامهها مشارکت داشته باشند.
سردار غیاثی ادامه داد: در این مسیر، برنامههایی همچون ختم قرآن، حضور مداحان کشوری و استانی و سایر برنامههای فرهنگی و مذهبی تدارک دیده شده است. همچنین در محدوده میدان ۱۵ خرداد، خیابان جمهوری، خیابان خرمشهر و از سوی دیگر در صحن انقلاب، بالاخیابان، پایینخیابان و بلوار طبرسی نیز با همکاری آستان قدس رضوی، ویدئووال، سیستم صوتی و برنامههای مناسب برای بهرهمندی مردم و زائران فراهم شده است.
فرمانده سپاه امام رضا(ع) با اشاره به خدمات پس از پایان مراسم خاکسپاری اظهار کرد: خدماترسانی به زائران تنها به روز برگزاری مراسم محدود نخواهد شد و همه مسئولان استان باید خود را موظف بدانند که این خدمات را بهصورت مستمر ادامه دهند. در حوزه اسکان، تأمین کالاهای اساسی، حملونقل، بهداشت و درمان و سایر خدمات مورد نیاز، برنامهریزیهای لازم انجام شده است، زیرا بخش قابل توجهی از زائرانی که برای مراسم تشییع به مشهد سفر میکنند، برای زیارت نیز چند روز در شهر اقامت خواهند داشت و تا دهه پایانی ماه صفر نیز جمعیت قابل توجهی در مشهد حضور خواهد داشت.
وی در پایان گفت: برای اطلاعرسانی دقیق و منسجم، سخنگوی ستاد مراسم از سوی استاندار خراسان رضوی تعیین شده و تاکنون نیز اطلاعرسانیهای مختلف از طریق این ستاد انجام شده است. همچنین کمیته اطلاعرسانی با مسئولیت مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی فعالیت میکند و آقای شاد نیز بهعنوان جانشین دبیر و سخنگوی ستاد، جزئیات برنامهها را به اطلاع مردم خواهند رساند.
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