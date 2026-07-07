به گزارش خبرنگار میراثآریا، سرهنگ محسن موسیآبادی امروز سهشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ در نشست خبری ستاد استانی برگزاری مراسم بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی که با حضور استاندار، معاونان، مدیران دستگاههای اجرایی عضو ستاد بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب در مشهد، اظهار کرد: تمام همت، تلاش و توان پلیس راهور در ورودیهای مشهد این است که هیچ محدودیتی برای ورود زائران و مسافران اعمال نشود و تردد در مبادی ورودی شهر به صورت روان انجام گیرد تا افرادی که قصد شرکت در مراسم را دارند، با کمترین مشکل وارد مشهد شوند.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی افزود: به محض ورود هر زائر و مسافر به استان، پیامکی برای وی ارسال میشود که متناسب با مسیر ورود، لینک راهنمای مراسم در اختیار او قرار میگیرد. در این سامانه، اطلاعات کامل مربوط به محل پارکینگها، محل توقف خودرو، مسیرهای دسترسی، نحوه حضور در مراسم و سایر اطلاعات مورد نیاز زائران پیشبینی شده است.
او ادامه داد: با توجه به گستردگی مراسم، همانند سایر مراسمهای بزرگ، ناچار به اعمال برخی محدودیتهای ترافیکی در معابر پیرامونی حرم مطهر رضوی هستیم. بر این اساس، از ساعت ۱۴ امروز، معابر فرعی منشعب به محورهای اصلی منتهی به حرم مطهر بهتدریج تا ساعت ۲۴ توسط موانع فیزیکی و نیوجرسی مسدود خواهند شد.
موسیآبادی با تشریح محدوده این محدودیتها گفت: این محدودیتها در طول بلوار فرودگاه از میدان پرواز تا میدان ۱۵ خرداد، در ادامه مسیر خیابان خرمشهر تا میدان عدل امام خمینی(ره)، در خیابان امام رضا(ع) از پایانه مسافربری تا حرم مطهر، در خیابان طبرسی از پل فجر تا حرم مطهر، در بلوار قرنی از میدان فردوسی تا حرم مطهر و همچنین در بلوار مصلی از میدان مصلی تا حرم مطهر اعمال میشود.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی تأکید کرد: تمام معابر فرعی منشعب به این محورهای اصلی در بازه زمانی اعلامشده مسدود میشوند و در خیابان امام رضا(ع) نیز از تقاطع اول، با توجه به شرایط هر معبر، محدودیتها بهصورت اختصاصی و متناسب با وضعیت آن معبر اجرا خواهد شد تا ضمن رعایت الزامات امنیتی، کمترین مزاحمت برای شهروندان ایجاد شود.
او اظهار کرد: از ساعت ۲۴ امشب، تردد و توقف هرگونه وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت در مسیرهای مستقیم چهار محور اصلی منتهی به حرم مطهر ممنوع خواهد بود؛ از جمله در خیابان امام رضا(ع)، خیابان طبرسی، بلوار مصلی و بلوار قرنی.
موسیآبادی گفت: قبلاً اطلاعرسانی لازم انجام شده و مجدداً نیز اطلاعرسانی خواهد شد. هر وسیله نقلیهای که در این محدودهها متوقف باشد، ناچار به محل امن منتقل خواهد شد و پس از پایان مراسم امکان تحویل خودرو به مالکان فراهم میشود.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی با بیان اینکه محدودیتها صرفاً در محورهای اصلی اعمال میشود، افزود: عبورهای عرضی و مسیرهای آنتنی همچنان باز خواهند بود. به عنوان نمونه، در محدوده میدان بسیج، افرادی که از خیابان بهار قصد تردد به سمت فدائیان اسلام را دارند، امکان عبور خواهند داشت. همچنین در محدوده بلوار قرنی، مسیرهای آنتنی از جمله دسترسی از خیابان کلاهدوز به سمت ابوطالب باز خواهد بود و تنها راسته اصلی معابر منتهی به حرم مطهر مشمول محدودیت است.
او ادامه داد: این محدودیتها تا حدود ساعت ۵ صبح روز برگزاری مراسم به همین شکل ادامه خواهد داشت و از ساعت ۵ صبح، محدودیتهای کامل در تمامی معابر منشعب به چهار محور اصلی اجرا میشود که این مرحله، لایه نخست طرح ترافیکی پلیس است.
موسیآبادی درباره مراحل بعدی اجرای طرح ترافیکی اظهار کرد: لایه دوم طرح در شعاع حدود یکونیم کیلومتری پیرامون این محدوده اجرا خواهد شد، اما تا زمانی که ظرفیت معابر لایه نخست تکمیل نشود، هیچ محدودیتی در لایه دوم اعمال نخواهد شد. زمانی که بر اساس پایش تصویری، ظرفیت معابر بین ۷۰ تا ۷۵ درصد تکمیل شود، محدودیتهای مقطعی در لایه دوم اجرا خواهد شد و هر زمان ظرفیت مجدداً کاهش یابد، این محدودیتها برداشته میشود.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی افزود: لایه سوم نیز بر پایه مدیریت هوشمند ترافیک و با استفاده از سامانههای پایش تصویری اجرا میشود. در این مرحله، ممکن است برای روانسازی تردد، در برخی مسیرها تأخیرهای مقطعی ایجاد یا زمان عبور در برخی محورها افزایش داده شود تا تخلیه ترافیک با سرعت بیشتری انجام شود.
او گفت: پارکینگهای متعددی برای زائران پیشبینی شده است و اطلاعات کامل این پارکینگها نیز از طریق همان لینک و اپلیکیشنی که هنگام ورود به استان برای زائران ارسال میشود، در اختیار آنان قرار خواهد گرفت تا بتوانند از نزدیکترین محل توقف خودرو به مسیرهای مراسم استفاده کنند.
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