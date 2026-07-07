تعیین مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامحسین مظفری امروز سه‌شنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ در نشست خبری ستاد استانی برگزاری مراسم استقبال و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در مشهد که با حضور معاونان استاندار، مسئولان کمیته‌های ستاد بدرقه و تشییع رهبر شهید و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، گفت: مسیر نهایی تشییع پیکر رهبر شهید پس از بررسی همه پیشنهادها و انجام مطالعات کارشناسی، خیابان امام رضا(ع) به سمت حرم مطهر رضوی تعیین شده است و خیابان‌های منتهی به این مسیر نیز برای استقرار و حضور جمعیت پیش‌بینی شده‌اند. همچنین مقرر شده است نماز در حرم مطهر برگزار شود و خیابان‌های منتهی به حرم از سمت طبرسی، آیت‌الله شیرازی و نواب صفوی نیز برای حضور نمازگزاران و مشایعت‌کنندگان آماده‌سازی شوند.

استاندار خراسان رضوی با بیان این‌که همه مقدمات برای میزبانی شایسته از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم فراهم شده است، افزود: از نخستین روزهای وقوع این حادثه و پس از مشخص شدن محل تدفین پیکر رهبر شهید در حرم مطهر رضوی، ساختار اجرایی و هماهنگی مراسم شکل گرفت و فعالیت‌ها بر اساس آن آغاز شد. در این مدت، همه مسیرهای پیشنهادی برای تشییع، شیوه‌های برگزاری مراسم تشییع و وداع و جزئیات اجرایی در جلسات متعدد بررسی شد.

او اظهار کرد: در این مدت ۱۶ جلسه شورای تأمین استان، ۱۲ جلسه ستاد هماهنگی پس از پایان جنگ و همچنین نزدیک به ۱۰۰ جلسه مرتبط با شرایط جنگ برگزار شد که بخش قابل توجهی از آن‌ها به بررسی موضوع مراسم اختصاص داشت. تمامی مسیرهای پیشنهادی، چه از سوی اعضای جلسات و چه از سوی پیشنهاددهندگان خارج از مجموعه، بر پایه گزارش‌های کارشناسی دقیق بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شد.

مظفری با اشاره به ساختار مدیریتی مراسم گفت: برای این رخداد بین‌المللی، پیش از هر چیز ساختار مناسبی برای هماهنگی میان همه ارکان شکل گرفت. مسئولیت برگزاری مراسم بر عهده سردار غیاثی فرمانده سپاه امام رضا (ع) است و در سه استانی که مراسم برگزار می‌شود، ستاد مرکزی با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شده و برای استانداران این سه استان نیز احکام مرتبط صادر شده است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در خراسان رضوی نیز پیش از ابلاغ رسمی، ساختار اجرایی مناسبی طراحی شده بود و پس از نهایی شدن آن، نخستین جلسه رسمی ستاد برگزار شد. بر اساس تقسیم کار انجام‌شده، هفت کارگروه با مسئولیت معاونان استانداری تشکیل و در مجموع ۳۵ کمیته تخصصی مسئولیت اجرای بخش‌های مختلف را بر عهده دارند و تاکنون ۱۲ جلسه این ستاد برگزار شده است.

او با تأکید بر اینکه دولت در این مراسم نقش پشتیبانی و هماهنگی را بر عهده دارد، گفت: برگزارکنندگان اصلی این مراسم مردم، تشکل‌ها، گروه‌ها و هیئت‌های مردمی هستند و وظیفه دولت فراهم کردن زیرساخت‌ها، بسترها و امکانات مورد نیاز برای برگزاری هرچه بهتر مراسم است.

مظفری با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در میزبانی این مراسم اظهار کرد: انتظار از خراسان برای برگزاری شایسته این مراسم، انتظاری به‌جا و متناسب با سابقه این استان در برگزاری مراسم بزرگ مذهبی است و همه امکانات استان برای برگزاری مراسمی در شأن رهبر شهید و مردم به کار گرفته شده و خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی افزود: همه ارکان حاکمیتی استان شامل آستان قدس رضوی، نماینده ولی‌فقیه، اعضای شورای تأمین، دستگاه‌های امنیتی، نظامی، انتظامی، قوه قضائیه، دستگاه‌های اجرایی و مردم با همدلی کامل برای انجام این مأموریت در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

او با بیان اینکه این مراسم یک اقدام کاملاً مردمی است، گفت: ۱۲ هزار موکب برای مشارکت در این مراسم اعلام آمادگی کرده بودند که با توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای اجرایی، هماهنگی استقرار ۳هزار موکب برای خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران انجام شده است.

مظفری همچنین از همکاری سایر استان‌ها در برگزاری این مراسم خبر داد و گفت: استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی و گلستان به عنوان استان‌های معین معرفی شده‌اند و همه استان‌های کشور نیز آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده‌اند. همچنین دستگاه‌های ملی، بنیاد مستضعفان، اتاق بازرگانی و بخش‌های مختلف مردمی در تأمین امکانات همکاری داشته‌اند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: برای مدیریت ورود زائران، ۳۴ فرماندار استان به عنوان رؤسای کمیته‌های شهرستانی منصوب شده‌اند و بیش از ۹۷ شهرداری نیز در کنار فرمانداران مسئولیت اجرای مأموریت‌های مرتبط را پذیرفته‌اند. در مسیرهای منتهی به مشهد نیز تمامی مقدمات و امکانات لازم با همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است تا زائران با آرامش و آسایش در مراسم حضور پیدا کنند.





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