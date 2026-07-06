به گزارش خبرنگار میراث آریا، به منظور تضمین ارائه خدماتی شایسته به زائرانی که برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب راهی شدهاند، گشتهای نظارتی و بازدیدهای میدانی گستردهای در محور استراتژیک یزد-ابرکوه-شیراز صورت گرفت.
این اقدامات که با محوریت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ابرکوه و با همراهی کارشناسان ادارهکل سازماندهی شده بود، با هدف ارزیابی دقیق آمادگی مراکز خدماتی در این مسیر انجام شد. در این راستا، مجتمعهای بینراهی سبحان و پرهام، مراکز اقامتی، جایگاههای CNG و همچنین امکانات رفاهی محدوده امامزاده عباسعلی مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند.
در جریان این بازرسیها، ضمن پایش کیفیت خدمات، دستورالعملهای لازم جهت ارتقای سطح پذیرایی و ساماندهی رفاهی به متولیان ابلاغ شد تا اطمینان حاصل شود که زائران در طول مسیر، با حداکثر کیفیت خدمات و در محیطی منظم مواجه شوند.
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