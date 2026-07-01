به گزارش میراث آریا، ایمان عطارزاده سخنگوی ستاد وداع تشییع و تدفین امام مجاهد شهید، در آستانه برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در شبکه ایکس نوشت: ۱۴هزار خبرنگار، عکاس، انسانرسانه و مستندساز برای پوشش رویداد «آقای شهید ایران» در سامانه ثبتنام خبرنگاران، ثبتنام کردهاند که کارهای نهایی صدور کارت آنها در حال انجام است.
همچنین بیش از ۹۰۰ نفر از خبرنگاران خارجی شامل ۳۰۰ خبرنگار رسانههای خارج از کشور، ۳۵۰ خبرنگار رسانههای خارجی که مقیم ایران هستند و حدود ۳۰۰ انسانرسانه و بلاگر خارجی در برنامه حضور دارند.
این تعداد خبرنگار، عکاس، تصویربردار برای پوشش یک رویداد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، عدد انحصاری و منحصربهفرد است که مشابه دیگری نداشته است.
بر اساس این گزارش مراسم وداع مردمی با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان از ساعت ۶ صبح روز شنبه ۱۳ تیر ماه در مصلی تهران آغاز شده و پس از تشییع پیکر مطهر ایشان در شهرهای تهران، قم، مشهد و عراق، در نهایت در روز پنجشنبه ۱۸ تیر ماه مراسم تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در حرم مطهر امام هشتم انجام خواهد شد.
در روز جمعه ۱۲ تیرماه نیز تهران میزبان مقامات و مسئولان سایر کشورها برای ادای احترام به رهبر شهید انقلاب است.
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