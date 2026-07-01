به گزارش خبرنگار میراث آریا، ظهر روز سهشنبه ٩ تیرماه ١۴٠۵ در نشست شورای هماهنگی روابطعمومیهای دستگاههای اجرایی که در سالن غدیر استانداری گیلان با حضور مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان تشکیل شد؛ راهکارهای انسجامبخشی رسانهای و انعکاس ابعاد ملی و بینالمللی این رویداد باشکوه مورد بررسی قرار گرفت.
تشکیل دبیرخانه اطلاعرسانی مراسم تشییع از مهمترین مصوبات این شورا بود؛ دبیرخانهای که زمینهساز روایتی دقیق، هویتساز و یکپارچه از این رویداد بزرگ بینالمللی باشد.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این نشست، مقرر شد روابطعمومیهای گیلان با تمرکز بر تولید گزارشهای تصویری، اینفوگرافیک و محتواهای چندرسانهای خلاقانه، ابعاد مختلف این حضور حماسی و آیینهای سوگواری مرتبط با آن را به شکلی ماندگار و اثرگذار انعکاس دهند. همنوایی در اطلاعرسانی، هدایت افکار عمومی و خنثیسازی جریانهای موازی رسانهای از دیگر محورهای مورد تأکید در این نشست هماندیشی بود.
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