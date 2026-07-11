به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی رئیسی امروز شنبه 20 تیر 1405، با اشاره به همدلی گسترده فعالان گردشگری استان اظهار کرد: مراکز اقامتی شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و دیگر تأسیسات گردشگری، با ارائه تخفیف‌های ویژه و خدمات مناسب، زمینه اسکان و پذیرایی مطلوب از زائران را فراهم کردند و با روحیه‌ای مسئولانه و جهادی در کنار مردم و دستگاه‌های اجرایی قرار گرفتند.

او افزود: بسیاری از تأسیسات گردشگری و فعالان این حوزه به‌صورت خودجوش، اقلام پذیرایی، مواد غذایی و دیگر نذورات خود را در اختیار موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی قرار دادند. این مشارکت داوطلبانه، جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ مهمان‌نوازی، همبستگی اجتماعی و ارادت مردم و فعالان گردشگری استان تهران به رهبر شهید بود.

رئیسی ادامه داد: ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های استان تهران نیز با راه‌اندازی یا مشارکت در برپایی ۲۵ موکب و ایستگاه خدمت‌رسانی، به‌صورت مستقل یا با همکاری نهادهایی مانند شهرداری‌ها، خدمات متنوعی به زائران ارائه کردند. همچنین هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان‌ها با برنامه‌ریزی گروهی و هماهنگ، برای حضور در مراسم بدرقه و ادای احترام به رهبر شهید اقدام کردند.

مشاور اجرایی و مدیر هماهنگی امور شهرستان‌های استان تهران تأکید کرد: هماهنگی میان ادارات شهرستانی، مراکز اقامتی، هنرمندان صنایع‌دستی، شهرداری‌ها و گروه‌های مردمی، صحنه‌هایی کم‌نظیر از ایثار، همدلی و خدمت صادقانه را رقم زد. بی‌تردید میزبانی شایسته مردم و فعالان استان تهران از زائران امام شهید، به‌عنوان برگ زرینی در حافظه تاریخی ایران ماندگار خواهد شد.

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