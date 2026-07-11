سعید پالیز کارشناس و پژوهشگر در یادداشتی نوشت: تمدن ایرانی، اسلامی بر پایه ارزش‌هایی شکل گرفته است که در طول قرن‌ها، هویت فرهنگی و اجتماعی این سرزمین را حفظ کرده‌اند. در میان این ارزش‌ها، عفاف و حجاب جایگاهی ویژه دارند؛ زیرا تنها یک رفتار یا پوشش ظاهری نیستند، بلکه شیوه‌ای از زیست فردی و اجتماعی به شمار می‌آیند که با کرامت انسانی، آرامش روانی، استحکام خانواده و سلامت جامعه پیوندی عمیق دارند.

هر جامعه‌ای برای حفظ هویت فرهنگی خود نیازمند مجموعه‌ای از هنجارها و ارزش‌هایی است که ضمن پاسداشت آزادی و احترام متقابل، زمینه رشد اخلاقی و اجتماعی افراد را فراهم سازد. عفاف و حجاب نیز در همین چارچوب قابل تبیین هستند.

عفاف؛ مفهومی فراتر از پوشش در نگاه تمدن ایرانی- اسلامی بوده و مفهومی گسترده‌تر از حجاب دارد. عفاف به معنای پاکدامنی، وقار، متانت، خودکنترلی و رعایت حدود اخلاقی در رفتار، گفتار و روابط اجتماعی است. این ویژگی هم برای زنان و هم برای مردان ارزشمند و ضروری است. حجاب نیز یکی از نمودهای بیرونی عفاف محسوب می‌شود که به حفظ شخصیت و حرمت انسان کمک می‌کند. وقتی عفاف به عنوان یک ارزش در جامعه نهادینه شود، روابط انسانی بر پایه احترام، اعتماد و مسئولیت‌پذیری شکل می‌گیرد. در چنین فضایی، افراد بیش از آنکه بر ظاهر یکدیگر تمرکز کنند، به توانایی‌ها، شخصیت، اخلاق و شایستگی‌های هم توجه خواهند کرد.

کرامت انسانی؛ محور نگاه اسلامی به انسان یکی از بنیادی‌ترین اصول فرهنگ اسلامی، کرامت ذاتی انسان است. انسان فارغ از جنسیت، قومیت یا جایگاه اجتماعی، دارای منزلتی ارزشمند است و باید از هرگونه تحقیر، سوءاستفاده و نگاه ابزاری مصون بماند.عفاف و حجاب را می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد. هدف از این ارزش‌ها، محدود کردن شخصیت انسان نیست، بلکه صیانت از حرمت، امنیت روانی و جایگاه اجتماعی اوست. هنگامی که انسان بر پایه کرامت ذاتی مورد احترام قرار گیرد، زمینه رشد علمی، فرهنگی و اجتماعی او نیز فراهم خواهد شد.در جامعه‌ای که کرامت انسانی محور روابط باشد، اخلاق، مسئولیت‌پذیری، اعتماد عمومی و همبستگی اجتماعی نیز تقویت می‌شود و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد.

نقش جامعه در ترویج فرهنگ عفاف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تنها بر عهده یک نهاد یا گروه خاص نیست. خانواده، مدرسه، دانشگاه، رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی و حتی رفتار روزمره شهروندان، همگی در شکل‌گیری فرهنگ عمومی نقش دارند.بیان منطقی، آموزش صحیح، گفت‌وگوی محترمانه، ارائه الگوهای موفق، تقویت مهارت‌های اخلاقی و ایجاد فضای فرهنگی مناسب، از مهم‌ترین راهکارهای گسترش این فرهنگ است. هرچه ارزش‌های فرهنگی با آگاهی، اقناع و احترام بیشتری معرفی شوند، پذیرش اجتماعی آن‌ها نیز افزایش خواهد یافت.در این مسیر باید از هرگونه افراط، تفریط و برخوردهای غیرسازنده پرهیز کرد و زمینه گفت‌وگو، شناخت و آگاهی را برای نسل جوان فراهم ساخت؛ زیرا فرهنگ زمانی ماندگار خواهد بود که از مسیر شناخت، باور و انتخاب آگاهانه منتقل شود.

سخن پایانی عفاف و حجاب در تمدن ایرانی- اسلامی تنها به پوشش محدود نمی‌شوند، بلکه بخشی از منظومه ارزش‌هایی هستند که کرامت انسانی، آرامش فردی، استحکام خانواده و سلامت جامعه را تقویت می‌کنند. جامعه‌ای که به این ارزش‌ها در کنار احترام، اخلاق، مسئولیت‌پذیری و آگاهی توجه کند، زمینه مناسبی برای رشد فرهنگی، انسجام اجتماعی و پیشرفت پایدار فراهم خواهد ساخت. حفظ و تقویت خانواده، پاسداشت کرامت انسان و صیانت از هویت فرهنگی، رسالتی مشترک برای همه اعضای جامعه است. هر یک از ما با رفتار، گفتار و سبک زندگی خود می‌توانیم در انتقال این ارزش‌ها به نسل‌های آینده سهمی مؤثر داشته باشیم و در استمرار تمدن غنی ایرانی- اسلامی نقش‌آفرین باشیم.

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