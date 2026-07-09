به گزارش خبرنگار میراث آریا، در جریان مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، شهرستان ملارد با احداث موکب، چاپ و نصب بنر، توزیع غذا و نوشیدنی به زوار و همچنین پرچم و پوستر به خدمترسانی پرداخت.
ضرورت همافزایی و همکاری همه دستگاههای اجرایی و گروههای مردمی برای ارائه خدمات مطلوب و در شأن زائران مورد تاکید مسئولین این شهرستان بود و طبق خواست مردم، آمادگی کامل شهرستان برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم وداع و تشییع «آقای شهید ایران» محقق شد.
در آیین معنوی نماز جماعت، همه روزه، خادمان موکب پس از ساعتها خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان، با حضور در صفوف منظم نماز جماعت، ضمن اقامه فریضه الهی، بار دیگر بر پیوند خدمت خالصانه با معنویت و فرهنگ دینی نیز تأکید کردند.
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