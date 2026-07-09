۱۸ تیر ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۸

شهریار، هماهنگ با استان تهران سهم میزبانی خود در تشییع رهبر انقلاب را ایفا کرد

شهریار، هماهنگ با استان تهران سهم میزبانی خود در تشییع رهبر انقلاب را ایفا کرد

با برنامه‌ریزی، هماهنگی بین‌بخشی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدماتی و نیروهای مردمی، خدمات فرهنگی، رفاهی و اسکان به زائران و مسافران عبوری به‌صورت مطلوب ارائه شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، شهرستان شهریار در تمامی روزهای مراسم تشییع رهبر انقلاب همگام با سایر شهرستان‌ها پویا و همراه بود.

تهیه و ارسال آب معدنی و ملزومات به ستاد مرکزی، هماهنگی با پنج مرکز اسکان شامل مهمانپذیر قائم، کسری، آرشام، عرفان و هتل باغ گیلاس، اقامتگاه بوم‌گردی باغستان برای آمادگی و پذیرش زائران که جمعا تعداد ۸۰ نفر در مهمانپذیرها اقامتی داشته‌اند، مشارکت و همکاری با شهرداری‌ها برای برپایی ایستگاه صلواتی و پذیرایی از زائران، چاپ و نصب بنر در ورودی‌های اداره میراث‌فرهنگی شهرستان شهریار و نصب در ایستگاه‌های صلواتی و غیره، تهیه و پخش آب معدنی، کیک، کلوچه و غذا برای پذیرایی از زائران و همکاری در تهیه و توزیع اقلام، ظروف یکبار مصرف و ... از فعالیت‌های این شهرستان بود.

اجرای این اقدامات نقش مؤثری در تسهیل تردد، افزایش رضایتمندی زائران، ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد نظم و آمادگی شهرستان شهریار در میزبانی از زائران و برگزاری مراسم عزاداری ایفا کرد.

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کد خبر 1405041801236
لیلا صدقی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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