حماسه حضور؛ ظرفیتی ماندگار برای ثبت در حافظه تاریخی و توسعه گردشگری فرهنگی تهران

رضا همتی معاون گردشگری استان تهران در یادداشتی نوشت: حضور گسترده و پرشور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران در تهران، رویدادی است که ابعاد آن را نمیتوان صرفاً در چارچوب یک مناسبت سیاسی یا اجتماعی محدود کرد. این حضور عظیم مردمی، جلوهای از همبستگی اجتماعی، هویت فرهنگی و سرمایه نمادین یک ملت است که میتواند در زمره رخدادهای ماندگار تاریخ معاصر ایران مورد مطالعه، ثبت و بازخوانی قرار گیرد.
تاریخ ملتها، تنها از خلال بناها و آثار فیزیکی شکل نمیگیرد، بلکه رویدادهای اجتماعی و فرهنگی بزرگ نیز بخش مهمی از میراث معنوی و حافظه جمعی جوامع را تشکیل میدهند. از این منظر، حماسه حضور مردم در آیین تشییع رهبر شهید، بهعنوان یک رخداد کمنظیر اجتماعی و فرهنگی، واجد ظرفیتهای ارزشمندی برای ثبت، مستندسازی و انتقال به نسلهای آینده است.
امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، رویدادهای تاریخی و اجتماعی تأثیرگذار، نهتنها بهعنوان بخشی از میراث فرهنگی ناملموس مورد حفاظت قرار میگیرند، بلکه به فرصتی برای توسعه گردشگری فرهنگی و روایت تاریخ معاصر تبدیل شدهاند. در این میان، تهران بهعنوان پایتخت سیاسی، فرهنگی و تاریخی جمهوری اسلامی ایران، از ظرفیت ویژهای برای بهرهگیری از این رویدادهای ماندگار برخوردار است.
ثبت و مستندسازی این حماسه مردمی، میتواند زمینهساز ایجاد مسیرهای جدید گردشگری فرهنگی و تاریخی در تهران باشد. طراحی موزهها و نمایشگاههای موضوعی، ایجاد مراکز اسناد و روایتگری تاریخ معاصر، بهرهگیری از فناوریهای نوین در بازآفرینی رویدادها و معرفی مکانهای مرتبط با رخدادهای مهم ملی، از جمله اقداماتی است که میتواند به تقویت جایگاه گردشگری فرهنگی تهران کمک کند.
گردشگری رویداد و گردشگری حافظه، امروزه از شاخههای مهم و رو به رشد صنعت گردشگری جهان به شمار میروند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که حفظ و معرفی هوشمندانه رویدادهای تاریخی، علاوه بر تقویت هویت ملی و فرهنگی، میتواند به توسعه اقتصادی، افزایش تعاملات فرهنگی و ارتقای جایگاه بینالمللی شهرها نیز منجر شود.
بیتردید، حماسه حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، فراتر از یک واقعه مقطعی، بخش بزرگ و مهمی از حافظه تاریخی و سرمایه فرهنگی کشور است. توجه به ابعاد میراثی و گردشگری این رخداد، میتواند ضمن پاسداشت ارزشهای فرهنگی و اجتماعی جامعه، افقهای تازهای را برای توسعه گردشگری فرهنگی و تاریخمحور در شهر تهران و کشور ایران ترسیم کند؛ افقهایی که در آن، روایت تاریخ معاصر، به بخشی از هویت و جاذبههای فرهنگی پایتخت تبدیل خواهد شد
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