بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سیدمهدی مهیائی روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ در جلسه هماهنگی و آمادگی مجتمعهای خدماتیرفاهی استان بیان کرد: بهمنظور نظارت مستمر بر سفرهای مردم در این ایام، کمیته ویژه نظارت بر مجتمعهای خدماتی به مسئولیت معاونان عمرانی استانداران تشکیلشده تا تمامی ابعاد خدماترسانی به مسافران مورد پایش قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با اشاره به اهمیت تأمین امنیت و آسایش مردم در ایام تشییع پیکر رهبر شهید افزود: برای پیشگیری از حوادث جادهای و تأمین نیازهای غذایی، بهداشتی و رفاهی مسافران، ایمنی و رفاه دو محور اصلی برنامهریزیها و اقدامات دستگاههای اجرایی است.
او با تأکید بر ارائه خدمات مطلوب به زائران تصریح کرد: در بازه زمانی وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، تمامی دستگاههای مسئول باید بهترین خدمات را در حوزههایی همچون سوخترسانی، تأمین ارزاق عمومی، بهداشت و خدمات بینراهی به مردم ارائه کنند.
مهیائی همچنین از اختصاص ۸۴ دستگاه ناوگان برای جابهجایی گروهی زائران و انجام ۹۰ سفر حملونقل عمومی با فروش بلیت انفرادی خبر داد و گفت: با این تمهیدات، امکان جابهجایی بیش از پنج هزار زائر فراهم شده است.
او در پایان با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای استان خاطرنشان کرد: نظافت نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی مجتمعهای خدماتیرفاهی از اهمیت ویژهای برخوردار است و کمیتههای نظارتی با حضور میدانی، روند خدماترسانی را بهصورت مستمر رصد و بازرسی خواهند کرد.
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