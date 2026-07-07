بهگزارش میراثآریا، پنجمین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان ویژه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ در دبیرخانه متمرکز ستاد اجرایی خدمات سفر استان مستقر در ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان برگزار شد.
این نشست با حضور علیاصغر طهماسبی استاندار گلستان و رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر استان، سیدمهدی مهیائی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان، عبدالعلی کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، فریدون فعالی دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان و مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان، مجتبی جمالی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان، محمدمهدی اسلامی مدیرکل حوزه استاندار و روابطعمومی استانداری گلستان و رؤسا و نمایندگان کمیتههای ۱۴گانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان برگزار شد.
استاندار گلستان در این جلسه با اشاره به هماهنگیهای گسترده انجامشده میان دستگاههای اجرایی و خدماترسان گفت: تاکنون پنج جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر با هدف ساماندهی امور، افزایش هماهنگی بینبخشی و ارائه خدمات بهتر به مسافران، زائران و گردشگران برگزارشده و خروجی این جلسات، آمادگی مناسب استان برای میزبانی از مسافران در ایام تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب است.
علیاصغر طهماسبی با بیان اینکه ظرفیتهای متنوعی برای اسکان مسافران پیشبینی شده است، افزود: علاوه بر مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری، بیش از ۲۷۰۰ کلاس درس در قالب ۵۰۰ مدرسه، همچنین مساجد، بقاع متبرکه و امامزادگان استان برای اسکان و ارائه خدمات به مسافران و گردشگران آمادهسازی و هماهنگ شدهاند.
او با تأکید بر تشدید نظارتها در سطح استان بیان کرد: طی روزهای گذشته بازرسیها و نظارتها در حوزههای مختلف افزایشیافته و کنترل مناسبی بر بازار، مراکز اقامتی و روند خدمترسانی به مسافران و گردشگران انجام شده است.
رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر گلستان در ادامه با اشاره به تمهیدات اندیشیدهشده در حوزه تأمین سوخت گفت: با توجه به پیشبینی افزایش تردد در محور شرق به غرب استان و بالعکس همزمان با مراسم وداع و تشییع، سهمیه موردنیاز سوخت تأمین و ذخیرهسازی شده و برای ۱۰ روز آینده نیز ذخایر کافی در استان وجود دارد و از این بابت هیچگونه مشکلی نخواهیم داشت.
او همچنین به برنامههای حوزه امنیت و مدیریت ترافیک اشاره کرد و گفت: برای تأمین امنیت و تسهیل عبور و مرور، ۱۰ پایگاه با ۱۸ گشت، ۱۶ تیم پلیس راهور و ۲۰ تیم انتظامی با مجموع ۳۳۰ نفر نیرو در سطح استان بهصورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات به مسافران و گردشگران هستند.
استاندار گلستان از آمادگی کامل امکانات رفاهی بینراهی نیز خبر داد و افزود: تمامی مساجد، نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی بینراهی استان در طول این ایام بهصورت ۲۴ ساعته آماده خدمترسانی به مسافران هستند.
او با ارائه گزارشی از وضعیت اقامت در استان خاطرنشان کرد: تاکنون ۵۷۱۲ نفر در تأسیسات گردشگری استان اقامت داشتهاند که ۳۶ درصد از این اقامتها در هتلها، ۲۵ درصد در اقامتگاههای بومگردی و مابقی در خانهمسافرها ثبت شده است.
پیشبینی تکمیل مراکز اقامتی تا سهشنبهشب
طهماسبی با اشاره به ظرفیت پیشبینیشده برای اسکان مسافران گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، امکان اسکان حدود ۶۵ هزار نفر در سطح استان در قالب تأسیسات گردشگری، مدارس و اسکان اضطراری فراهمشده و پیشبینی میشود تا فردا شب ظرفیت مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری استان بهطور کامل تکمیل شود.
او همچنین از مشارکت گسترده فعالان حوزه گردشگری در خدمترسانی خبر داد و افزود: تأسیسات گردشگری استان برای همراهی با زائران و مسافران، تخفیفهایی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد در خدمات اقامتی در نظر گرفتهاند. همچنین تعدادی از مراکز، خدمات را بهصورت رایگان ارائه میکنند. تأسیسات گردشگری همچنین ۳۰۰ پرس غذای گرم رایگان میان مسافران و گردشگران توزیع خواهند کرد.
استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش مهم رسانهها تأکید کرد و گفت: رسانهها در پیشبرد اهداف توسعه استان نقش مؤثری دارند و لازم است در چنین شرایطی از ظرفیت، نظرات، پیشنهادها و حتی انتقادهای سازنده آنان برای ارتقای کیفیت خدمات و مدیریت بهتر امور استفاده شود.
در پایان این نشست، فریدون فعالی دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان و مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان و همچنین رؤسا و نمایندگان کمیتههای ۱۴گانه ستاد گزارشی از برنامهها، اقدامات و آخرین وضعیت حوزههای مسئولیت خود ارائه دادند.
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