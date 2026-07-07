اقامت بیش از ۵هزار و ۷۰۰ زائر در تأسیسات گردشگری گلستان

بهگزارش میراثآریا، فریدون فعالی روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اسکان مسافران و گردشگران در استان گفت: تاکنون ۵۷۱۲ نفر زائر در تأسیسات گردشگری گلستان اقامت کردهاند که از این تعداد، ۳۶ درصد در هتلها، ۲۵ درصد در اقامتگاههای بومگردی و مابقی در خانه مسافرهای استان اسکان یافتهاند.
دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر گلستان با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده برای میزبانی از زائران و مسافران افزود: با هماهنگیهای انجامشده، امکان اسکان حدود ۶۵ هزار نفر در سطح استان از طریق تأسیسات گردشگری، مدارس و مراکز اسکان اضطراری فراهم شده است و با توجه به روند ورود مسافران، پیشبینی میشود تا پایان فردا شب ظرفیت مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری استان بهطور کامل تکمیل شود.
او افزود: ظرفیت اسکان ۱۴ هزار نفر در تأسیسات گردشگری استان فراهمشده و برای رفاه مسافران، تخفیفهای ۳۰ تا ۷۰ درصدی در مراکز اقامتی در نظر گرفته شده است. تأسیسات گردشگری همچنین ۳۰۰ پرس غذای گرم رایگان میان مسافران و گردشگران توزیع خواهند کرد.
فعالی افزود: همچنین ۲۲ سالن ورزشی برای اسکان اضطراری و ۳۰ موکب در نقاط مختلف استان جهت خدمترسانی به زائران و مسافران آماده شده است.
او خاطرنشان کرد: جلسات هماهنگی ستاد از ابتدای تیرماه با هدف برنامهریزی برای ارائه خدمات شایسته به زائران و مسافران آغازشده و تمامی ظرفیتهای استان برای میزبانی مناسب بسیج شده است.
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