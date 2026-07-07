بهگزارش میراثآریا، سیدمهدی مهیائی روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ با همراهی محمد مهرگانفر مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری، بهصورت سرزده از شرکت پخش فرآوردههای نفتی گلستان بازدید و با مدیر منطقه و معاونان این شرکت دیدار و گفتوگو کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان در این بازدید بر ضرورت تأمین و توزیع پایدار سوخت در سطح استان تأکید کرد و گفت: با توجه به افزایش تردد مسافران و زائران همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، برنامهریزیهای لازم برای استمرار عرضه سوخت در تمامی جایگاهها انجام شده است.
او افزود: علاوه بر تأمین نیاز استان، پیشبینیهای لازم برای پشتیبانی از استانهای همجوار نیز انجامشده تا در صورت نیاز، خدمات سوخترسانی بدون وقفه ادامه یابد.
مهیائی همچنین از تخصیص کارتهای سوخت پشتیبان به جایگاههای عرضه سوخت خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف تسریع و تسهیل فرآیند سوخترسانی به مسافران و زائران انجامشده و امیدواریم بتوانیم میزبان شایستهای برای هموطنان باشیم.
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