به‌گزارش میراث‌آریا، نخستین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر تابستان ۱۴۰۵ شهرستان گرگان باهدف برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران و شرکت‌کنندگان در مراسم پیش‌بینی‌شده، روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور حجت یزدویی قائم‌مقام ستاد اجرایی خدمات سفر و معاون عمرانی فرماندار گرگان، رضا غیاثی‌زاده دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر و رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرگان، بخشداران، شهرداران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی شهرستان در فرمانداری گرگان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، معاون عمرانی فرماندار گرگان ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با اشاره به مصوبات استانداری گلستان، بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات مناسب به مسافران تأکید کرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن شهرستان گرگان در مسیر تردد زائران و مسافران، پیش‌بینی می‌شود در این ایام شاهد افزایش چشمگیر حجم سفرها و اسکان مسافران در شهرستان باشیم.

حجت یزدویی افزود: خدمات‌رسانی شایسته به هم‌وطنان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی بین دستگاه‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود است و تمامی دستگاه‌های عضو ستاد باید با آمادگی کامل در این مأموریت مشارکت داشته باشند.

او تأمین روشنایی معابر شهری و جاده‌ای، آماده‌باش شبانه‌روزی شرکت آب و فاضلاب، برپایی موکب‌های شهری و روستایی، نظارت بر بهداشت مواد غذایی و نذورات، حضور پزشکان متخصص در بیمارستان‌ها، باز بودن شبانه‌روزی مساجد برای استراحت مسافران، آماده‌باش آمبولانس‌ها، استقرار موکب جمعیت هلال‌احمر در ورودی و خروجی شهر، ساماندهی سرویس‌های بهداشتی بین‌راهی، نظافت محیط شهری، آمادگی جایگاه‌های سوخت و تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی را از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این ایام برشمرد.

در ادامه، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرگان ضمن تسلیت ایام و تأکید بر همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: شهرستان گرگان با برخورداری از ظرفیت اقامتی حدود چهار هزار نفر شامل ۱۲ هتل، ۸۰ خانه‌مسافر و ۴۰ واحد بوم‌گردی، آمادگی کامل برای میزبانی و اسکان مسافران و زائران را دارد.

رضا غیاثی‌زاده همچنین از تشدید بازدیدهای نظارتی از تأسیسات گردشگری خبر داد و بر لزوم ساماندهی و شناسایی خانه‌مسافرهای غیرمجاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کرد و افزود: ارتقای کیفیت خدمات، حفظ امنیت و رضایتمندی مسافران از مهم‌ترین اهداف ستاد اجرایی خدمات سفر در این ایام است.

او خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، تلاش خواهیم کرد تا فضایی امن، منظم و شایسته برای استقبال و خدمات‌رسانی به مسافران و زائران فراهم شود و شهرستان گرگان همچون گذشته، میزبان مناسبی برای هم‌وطنان باشد.

در پایان این نشست نیز رؤسای دستگاه‌های اجرایی شهرستان، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه مسئولیت خود ارائه کردند و آمادگی کامل مجموعه‌های تحت مدیریت خود را برای اجرای مصوبات ستاد و خدمت‌رسانی مطلوب در ایام پیش‌رو اعلام کردند.

انتهای پیام/