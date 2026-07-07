انتهای پیام/
رشت؛ میعادگاه غیرت و تجلی شکوه همبستگی در بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی
تدوین: حدیثه امیدوار
در پانزدهم تیرماه ۱۴۰۵، همگام با طنین گامهای حماسی ملت در تهران، میدان شهدای ذهاب رشت به خروش آمد؛ حضوری که فراتر از یک سوگواری، فریاد بلند وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و پیوندی ناگسستنی میان هویت تمدنی ایران و راه روشن شهیدان است؛ پیمانی سترگ که اکنون در تاریخ این سرزمین به عنوان سندی از اقتدار و سرمایهی راهبردی جمهوری اسلامی ایران، در قامت یک میراث ملی ناملموس، جاویدان خواهد شد.
کد خبر 1405041601099
دبیر محمد آوخ
نظر شما