رشت؛ میعادگاه غیرت و تجلی شکوه همبستگی در بدرقه‌ رهبر شهید انقلاب اسلامی

در پانزدهم تیرماه ۱۴۰۵، هم‌گام با طنین گام‌های حماسی ملت در تهران، میدان شهدای ذهاب رشت به خروش آمد؛ حضوری که فراتر از یک سوگواری، فریاد بلند وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و پیوندی ناگسستنی میان هویت تمدنی ایران و راه روشن شهیدان است؛ پیمانی سترگ که اکنون در تاریخ این سرزمین به عنوان سندی از اقتدار و سرمایه‌ی راهبردی جمهوری اسلامی ایران، در قامت یک میراث ملی ناملموس، جاویدان خواهد شد.