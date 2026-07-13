۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۳

در سی‌وهشتمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی مطرح شد؛ 

از بازآرایی سیاست‌های حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی تا بررسی تهدید فرونشست برای میراث تاریخی کشور

از بازآرایی سیاست‌های حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی تا بررسی تهدید فرونشست برای میراث تاریخی کشور

سی‌وهشتمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد برگزار شد؛ نشستی که در آن مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های حوزه گردشگری، از بازنگری در سیاست‌های حمایتی از دفاتر خدمات مسافرتی و ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف از جمله بخش‌خصوصی در مدیریت تشییع میلیونی قائد شهید امت تا بررسی مخاطره فرونشست زمین و پیامدهای آن بر میراث تاریخی ایران، مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سی‌وهشتمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه، به ریاست سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد برگزار شد.

این نشست با حضور جمعی از معاونان، مدیران ارشد وزارتخانه، رؤسای تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری و نمایندگان بخش‌خصوصی برگزار شد و طی آن، مهم‌ترین مسائل، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای حکمرانی در حوزه گردشگری، حفاظت از میراث‌فرهنگی و تقویت تعامل دولت و بخش‌خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

در بخش نخست این نشست، چالش‌های دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، موانع پیش‌روی فعالان این حوزه و راهکارهای بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت خدمات و بازآرایی سیاست‌های حمایتی از این بخش، با حضور نمایندگان تشکل‌های صنفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه، عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله بخش‌خصوصی، شامل دفاتر خدمات مسافرتی، جامعه هتلداران و دیگر تشکل‌های گردشگری، در مدیریت خدمات‌رسانی به زائران و میهمانان حاضر در آیین باشکوه و میلیونی تشییع قائد شهید امت، با تمرکز بر استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی، ارزیابی شد و بر نقش تعیین‌کننده ظرفیت‌های مردمی و حرفه‌ای صنعت گردشگری در پشتیبانی از رویدادهای ملی و فراگیر کشور تاکید شد.

بخش دیگری از این نشست به بررسی یکی از مهم‌ترین مخاطرات پیش‌روی میراث‌فرهنگی کشور اختصاص یافت. در این بخش، علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تازه‌ترین یافته‌ها و اطلاعات پایه درباره پدیده فرونشست زمین در ایران را با تمرکز بر آثار، بناها و محوطه‌های تاریخی ارائه کرد و ابعاد این تهدید ملی را از منظر علمی، مدیریتی و حفاظتی تشریح کرد.

در این ارائه، ضمن تبیین وضعیت فرونشست در پهنه‌های مختلف کشور، بر ضرورت اتخاذ رویکردی پیشگیرانه، بهره‌گیری از داده‌های علمی، تقویت نظام پایش مستمر و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول برای صیانت از میراث‌فرهنگی در برابر مخاطرات زمین‌شناختی تاکید شد.

سی‌وهشتمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی این شورا، با هدف ارتقای کیفیت حکمرانی، تقویت مشارکت بخش‌خصوصی، تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد و هم‌افزایی میان نهادهای تخصصی برای حفاظت از سرمایه‌های تمدنی و توسعه پایدار گردشگری کشور برگزار شد.

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کد خبر 1405042201536
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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