«کیم جون پیو» سفیر جمهوری کره‌جنوبی در تهران، در حاشیه دیدار با سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تاکید بر جایگاه تمدنی ایران اظهار کرد: تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران، بخشی از میراث ارزشمند فرهنگی جهان به‌شمار می‌آید و از همین رو، معرفی این سرمایه عظیم به جامعه جهانی و به‌ویژه مردم کره‌جنوبی را مسئولیتی ارزشمند می‌دانم.

وی افزود: ظرفیت‌های تمدنی و فرهنگی ایران می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های گسترده‌تر میان دو کشور باشد و معتقدم اکنون فرصت بسیار مناسبی برای ارتقای روابط در حوزه میراث‌فرهنگی فراهم شده است.

سفیر جمهوری کره‌جنوبی سفر پیش‌روی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران به سئول را فرصتی مهم برای توسعه مناسبات فرهنگی توصیف کرد و گفت: اطمینان دارم این سفر می‌تواند آغازگر مرحله‌ای جدید از همکاری‌های مشترک در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باشد و دستاوردهای ارزشمندی برای دو کشور به همراه داشته باشد.

کیم جون پیو با ابراز امیدواری نسبت به ثبت‌جهانی پرونده «الموت» در فهرست میراث جهانی یونسکو همزمان با این سفر، تصریح کرد: امیدوارم این رویداد مهم فرهنگی در همان مقطع به‌طور رسمی اعلام شود؛ اتفاقی که می‌تواند شناخت مردم کره‌جنوبی از تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران را بیش از پیش افزایش دهد و زمینه توجه گسترده‌تر افکار عمومی کره به میراث غنی ایران را فراهم سازد.

وی با تاکید بر پیوند عمیق میان گردشگری و میراث‌فرهنگی اظهار داشت: گردشگری ابزاری مؤثر برای معرفی فرهنگ، تاریخ و هویت ملت‌ها و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده است. از این منظر، توسعه گردشگری فرهنگی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تعمیق شناخت متقابل ملت‌ها ایفا کند.

سفیر جمهوری کره‌جنوبی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های فراوان همکاری میان تهران و سئول خاطرنشان کرد: امیدوارم سفر وزیر میراث‌فرهنگی ایران به کره‌جنوبی، زمینه گسترش تعاملات دوجانبه در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را بیش از گذشته فراهم کند و با افزایش رفت‌وآمد گردشگران و آشنایی نزدیک‌تر دو ملت با فرهنگ یکدیگر، روابط فرهنگی ایران و کره‌جنوبی وارد مرحله‌ای نوین و پایدار شود.

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