به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صبح روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵، مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حضور نماینده مردم شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه شهرهای رودبار، منجیل، لوشان، فرماندار، سایر مسئولان شهرستان، رئیس اداره میراث فرهنگی رودبار و اقشار مختلف مردم ولایت‌مدار در منجیل برگزار شد.

سخنران ویژه این مراسم، حجت‌الاسلام محمد محمدیان، مدیر نمایندگی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان گیلان، ضمن تبیین دقیق ابعاد شخصیتی و واکاوی سیره عملی و اندیشه‌های راهبردی رهبر شهید انقلاب اسلامی، آن مقام عظمای ولایت را الگویی بی‌بدیل در مسیر حق‌طلبی خواند.

او در سخنان خود بر ضرورت حیاتی حفظ و تداوم راه پرفروغ شهدا، تقویت پیوندهای وحدت‌بخش میان آحاد جامعه و پاسداری هوشمندانه از آرمان‌های سترگ انقلاب اسلامی تأکید داشت.

این مراسم که با رویکردی تبیینی برگزار شد، بار دیگر به زنده بودن تفکر مقاومت و شهادت در رگ‌های تمدنی گیلان‌زمین صحه گذاشت.

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