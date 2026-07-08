به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی معارفی، در حاشیه مراسم معنوی و حماسی آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، برخواسته از دیار غیرت، ایمان و ایستادگی، دیار میرزا کوچک جنگلی، در پایتخت حضور یافتند تا در کنار آحاد ملت بزرگ ایران، با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تجدید بیعت کنند.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج میرزا کوچک جنگلی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان با اشاره به جایگاه والای فرهنگ ایثار و شهادت در هویت تاریخی و ملی ایران اسلامی گفت: مردم گیلان، سرزمینی که همواره در بزنگاه‌های تاریخ، پیشتاز دفاع از هویت، استقلال و ارزش‌های دینی و ملی بوده‌اند، امروز نیز با همان روحیه حماسی و استوار، در صحنه حاضر شدند تا نشان دهند راه شهیدان هرگز خاموش نخواهد شد و پرچم عزت این ملت، به برکت خون پاک آنان، برافراشته خواهد ماند.

او در ادامه افزود: کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان، در کنار انجام رسالت خطیر خود در صیانت از مواریث فرهنگی و هویتی این سرزمین، همواره پاسدار ارزش‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ متعالی ایثار و شهادت بوده و خواهند بود؛ حضور در این مراسم، تجلی همین عهد و پایبندی است.

معارفی تصریح کرد: بی‌تردید ملت ایران با الهام از مکتب شهادت، پرصلابت‌تر از گذشته مسیر پیشرفت، اقتدار و استقلال را ادامه خواهد داد و دشمنان این مرز و بوم خواهند دانست که شهادت، نه پایان راه، بلکه آغاز جوشش اراده‌های استوار و بیداری نسل‌هاست.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج میرزا کوچک جنگلی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان در پایان خاطرنشان کرد :حضور کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان در این آیین ملی و انقلابی، جلوه‌ای از همبستگی، وفاداری و پایمردی مردمانی است که از دیار میرزا تا پایتخت، یک‌صدا و استوار، بر ادامه راه شهیدان و پاسداری از عزت ایران اسلامی تأکید کردند.

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