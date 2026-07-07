بهگزارش خبرنگار میراثآریا، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان صبح امروز سهشنبه ۱۶ تیرماه به همراه مدیر امور شهرستانها با حضور در اداره میراثفرهنگی شهرستان صومعهسرا، از بخشهای مختلف این اداره بازدید و با رئیس اداره و کارکنان دیدار و گفتوگو کرد.
دراین بازدید، مسائل و نیازهای زیرساختی و اداری شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات مطرح شد.
حسن میرزایی، با تقدیر از تلاشهای رئیس و کارکنان اداره میراث فرهنگی شهرستان صومعهسرا، بر ضرورت نظاممند کردن فرآیندها و تکریم شایسته اربابرجوع تأکید کرد و گفت: تلاش خواهیم کرد با اولویتبندی مسائل و تخصیص منابع لازم، زمینه بهبود فضای اداری و ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم فراهم شود.
در ادامه، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان صومعهسرا نیز ضمن خیرمقدم؛ بازدیدهای میدانی مسئولان استانی را فرصتی مؤثر برای شناخت دقیقتر مسائل شهرستان دانست و آمادگی این اداره را برای اجرای برنامههای ابلاغی ادارهکل اعلام کرد.
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