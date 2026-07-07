به گزارش خبرنگار میراث آریا، صبح روز سه‌شنبه ١۶ تیرماه ١۴٠۵، حسین ابراهیمی در دیدار با فرماندار ماسال، راهکارهای اجرایی مرتبط با مدیریت مقاصد سفر، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های عضو ستاد اجرایی خدمات سفر را مورد بررسی قرار داد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان، با اشاره به نقش تعیین‌کننده مدیریت یکپارچه مقصد در فصل پرتردد سفر، اظهار کرد: آمادگی ستاد اجرایی خدمات سفر استان برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران، مستلزم هم‌افزایی مستمر میان سطوح مختلف مدیریت استانی و محلی، رصد میدانی وضعیت خدمات و اقدام به‌موقع در حوزه‌های زیرساختی، ترافیکی، بهداشتی و اطلاع‌رسانی است.

او با بیان اینکه کیفیت تجربه سفر، صرفاً به وجود جاذبه‌های طبیعی وابسته نیست، افزود: آنچه رضایت‌مندی گردشگران و پایداری مقصد را تضمین می‌کند، مجموعه‌ای از مؤلفه‌های به‌هم‌پیوسته شامل دسترس‌پذیری، ایمنی، نظم خدمات، پاکیزگی محیط، سامان‌دهی تأسیسات گردشگری، مدیریت پسماند و پاسخ‌گویی مناسب در شرایط اوج حضور مسافر است.

در ادامه این دیدار، سعید قسمت‌پور، فرماندار ماسال نیز با تأکید بر اهمیت آمادگی همه‌جانبه شهرستان برای فصل تابستان، تصریح کرد: مدیریت محلی با بسیج ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، شرایطی مناسب برای میزبانی شایسته از گردشگران را فراهم آورده است و هماهنگی‌های لازم در حوزه‌های مرتبط با تردد، خدمات عمومی، حفظ نظم عمومی و صیانت از محیط طبیعی در دستور کار قرار دارد.

در این نشست، با توجه به جایگاه شهرستان ماسال به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم گردشگری طبیعی در گیلان، بر ضرورت برنامه‌ریزی پیش‌نگر، انسجام عملیاتی و بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی، درمانی و نظارتی برای پاسخ‌گویی مؤثر به نیازهای گردشگران، سامان‌دهی مبادی ورودی و مسیرهای پرتردد، ارتقای تابلوهای راهنما و اطلاع‌رسانی، توجه به الزامات ایمنی در تفرجگاه‌ها و مناطق طبیعی تأکید شد.

از دیگر محورهای مهم مطرح‌شده در این دیدار، توجه به الگوی گردشگری مسئولانه و ضرورت ایجاد توازن میان بهره‌برداری گردشگری و حفاظت از منابع محیطی منطقه بود؛ موضوعی که در شهرستان‌های مقصد گردشگری مانند ماسال، به‌ویژه در فصل‌های اوج سفر، از اهمیت دوچندان برخوردار است.

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