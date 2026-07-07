رودسر؛ کانون توسعه گردشگری کشاورزی با رویکرد اقتصاد سبز و معیشت پایدار

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد علیجانی عصر امروز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ طی بازدید از پروژه گردشگری کشاورزی در شهرستان رودسر، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر این شهرستان در حوزه‌های کشاورزی، طبیعت‌گردی و بوم‌گردی، گفت: رودسر با برخورداری از تنوع اقلیمی، اراضی حاصلخیز، محصولات کشاورزی شاخص استراتژیک مانند فندق، گل گاوزبان، برنج و مرکبات قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری کشاورزی در شمال کشور را دارد.

نماینده مردم شهرستان رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان گیلان اظهار کرد : گردشگری کشاورزی، به‌عنوان یکی از رویکردهای نوین توسعه پایدار، می‌تواند ضمن افزایش درآمد روستاییان، زمینه‌ساز اشتغال مولد، ماندگاری جمعیت در روستاها و تقویت اقتصاد محلی شود.

او در ادامه افزود: این الگو با اتصال مستقیم مزرعه، تجربه گردشگر و بازار مصرف، موجب ارتقای سطح بهره‌وری و معرفی هویت کشاورزی شهرستان رودسر می‌ گردد.

علیجانی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت‌ از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: ارائه مشاوره‌های تخصصی و هدایت سرمایه‌گذاران در این حوزه بستری را فراهم می‌آورد تا با تلفیق دانش بومی و استانداردهای مدرن خدمات‌رسانی، شاهد ایجاد الگوی پایدار اقتصاد سبز، صیانت از میراث طبیعی و توسعه گردشگری در این شهرستان باشیم.

انتهای پیام/