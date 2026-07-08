به گزارش خبرنگار میراثآریا، عصر روز سهشنبه ۱۶ تیرماه ١۴٠۵، محمد علیجانی از مجتمع گردشگری هیرکانی در رحیمآباد رودسر و فروشگاه صنایعدستی این مجموعه بازدید کرد.
نماینده مردم شهرستانهای رودسر و املش و رئیس مجمع نمایندگان گیلان در جریان این بازدید، با اشاره به جایگاه صنایعدستی در منظومه توسعه فرهنگی و اقتصادی، اظهار کرد: صنایعدستی صرفاً یک کالای تزئینی یا مصرفی نیست، بلکه تجلی دانش بومی، حافظه تاریخی، ذوق هنری و نظام معیشتی جوامع محلی است. هر اثر صنایعدستی، حامل لایههایی از هویت سرزمینی و بازنماییکننده نسبت انسان، طبیعت و فرهنگ در بستر زیستبوم گیلان است.
او افزود: اگر گردشگری را یک نظام زنده و چندوجهی بدانیم، صنایعدستی در این نظام، هم نقش فرهنگی دارد و هم نقش اقتصادی، زیرا از یکسو به بازنمایی اصالتهای بومی کمک میکند و از سوی دیگر میتواند در قالب یک زنجیره ارزش، به اشتغال پایدار، توانمندسازی خانوادهها و افزایش ماندگاری اقتصادی در مناطق محلی منجر شود.
علیجانی با تأکید بر لزوم نگاه تخصصی به این حوزه تصریح کرد: محصولات صنایعدستی باید به سمت تقاضا مبتنی بر بازار، ارتقای کیفیت، طراحی متناسب با ذائقه امروز، استانداردسازی عرضه و تقویت پیوند آن با مقاصد گردشگری حرکت کند. در چنین شرایطی، مراکز گردشگری میتوانند به سکوی مؤثر معرفی، فروش و ترویج تولیدات اصیل بومی تبدیل شوند.
رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان ادامه داد: مجتمعهای گردشگری در صورت بهرهگیری از الگوی مدیریت یکپارچه، قادر خواهند بود همزمان سه کارکرد مهم را محقق کنند؛ نخست، معرفی ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی منطقه، دوم، تقویت تجربه زیسته گردشگر و سوم، ایجاد بازار مستقیم و کمواسطه برای تولیدکنندگان صنایعدستی. این رویکرد، یکی از مصادیق روشن توسعه پایدار مبتنی بر مزیتهای بومی است.
او همچنین خاطرنشان کرد: گیلان با برخورداری از تنوع اقلیمی، فرهنگی و مهارتی، ظرفیت آن را دارد که صنایعدستی را به یک مؤلفه راهبردی در اقتصاد فرهنگ تبدیل کند. تحقق این امر، نیازمند همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه محلی است.
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