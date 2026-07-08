بازخوانی حماسه مقاومت در ساحت «دوست شهید من»/ از خروش باران تا پایداری نخل

میراثآریا: در راستای تحقق فرامین مقام عالی وزارت میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی و با هدف صیانت از حافظه تاریخی و شخصیتپردازی الگویی از شهدای دانشآموز مدرسه «شجره طیبه» شهرستان میناب، ادارهکل میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی استان گیلان، با همکاری و همافزایی اداره میراثفرهنگی شهرستان میناب، پویش معنوی «دوست شهید من» را به عنوان یک پارادایم فرهنگی اجرایی کرد.
در این اقدام راهبردی، با شناسایی تعدادی از کودکان شهید مدرسه شجره میناب،فرآیند همنشینی معرفتی میان همکاران ادارهکل میراثفرهنگی گیلان با شهدای والامقام آغاز گردید.
نکته واجد اهمیت در این پدیدارشناسی فرهنگی، پیشگامی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان است که متعهدانه با انتخاب یک شهید به عنوان «دوست شهید من» الگویی از حکمرانی مبتنی بر ارزشها را در بوته عمل سازمانی متجلی ساخت و سپس معاونین، مسئولین و سایر همکاران به این پویش پیوستند.
این عمل، فراتر از یک نماد، پیمانیست در ساحت اندیشه و عمل برای پاسداشت میراثی که با خون کودکان دانشآموز مدرسه شجره طیبه، اصالت و هویت یافته است.
در جهت تعمیم این الگو به پهنه اجتماعی و فرهنگی استان گیلان، سلسله اقدامات عملیاتی این پویش در چهاردهمین جلسه اتاق وضعیت اجتماعی استان گیلان مطرح و تبیین شد. با عنایت به ضرورت همگرایی نهادی، این طرح با مشارکت مسئولانه ادارهکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان، به عنوان یک میثاق فرهنگی برای اجرا در سطح کلان استان تثبیت و سازوکارهای اجرایی آن در حال تدوین میباشد.
محورهای کلان این پویش هویتساز:
۱. نهادینهسازی میثاق فرهنگی: مشارکت پیشگامانه مدیرکل و کارکنان ادارهکل میراثفرهنگی گیلان به عنوان کانون مولد این جریان فرهنگی در استان؛
۲.همپیوندی هویتی و تعاملات فرامنطقهای: ایجاد پیوند وثیق میان اقلیم گیلان و زیستبوم میناب از طریق پژوهشمحوری در احصای اسناد، تصاویر و روایتهای زیسته دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه؛
۳. حکمرانی اجتماعی متمرکز: طرح مسئله در اتاق وضعیت اجتماعی استان؛ اقدامی که منجر به بسیج ظرفیتهای فرادستگاهی و تبدیل این طرح به یک مطالبهی کلان فرهنگی گردید؛
۴. بازآفرینی نشانهشناختی: تلفیق آیینهای عاشورایی و میراث معنوی گیلان با انگارههای شهادت؛ به منظور تبدیل مفاهیم ایثار به تجربهی زیستهی مخاطبان.
ما در ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان، با استناد به مبانی معرفتی دفاع مقدس و تکیه بر ظرفیتهای گسترده میراثی، متعهدیم که این جلوه متعالی را به یک جریان تمدنی بدل کنیم.
نامشان در تاریخ ایثار این سرزمین حک شده و یادشان مانا
سپیده آشفتهپور لیلاکوهی مدیر روابط عمومی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان
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