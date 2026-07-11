به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صبح روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان به همراه معاونین و جمعی از مسئولان اداره‌کل، در مراسم گرامیداشت عروج خونین امام مجاهد شهید که در مصلای امام خمینی(ره) رشت برگزار شد، حضور یافت.

این مراسم با حضور نماینده ولی فقیه در استان گیلان، استاندار، فرمانده سپاه، مدیران استانی و حضور گسترده مردم مومن، انقلابی و ولایتمدار رشت برگزار شد و حاضران با شرکت در این آیین معنوی، بار دیگر بر وفاداری به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و مکتب عزت‌آفرین شهادت تأکید کردند.

مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی با سخنرانی آیت‌الله سید احمد خاتمی، عضو شورای نگهبان و مداحی حاج مرتضی طاهری همراه بود و فضایی سرشار از شور ایمان، بصیرت و ولایت‌مداری را در مصلای رشت رقم زد.

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