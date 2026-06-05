توزیع ۱۱۰ هزار پرس غذا و نان سنتی ایرانی در قم

اصغر کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر با عنوان «یک وطن، بیعت هزار فرهنگ با رهبری» همزمان با عید سعید غدیر خم اظهار کرد: در این آیین بیش از ۱۱۰ هزار قرص نان محلی و سنتی در تنوع‌های مختلف پخت و میان مردم توزیع شد.

مدیر تنورخانه نان ایران بیان کرد: این رویداد فرهنگی با هدف نمایش ظرفیت‌های تمدنی و فرهنگی ایران و پیوند آن با آیین‌های ملی و مذهبی و معرفی غذاهای سالم و سنتی ایران برگزار شد که با استقبال گسترده مردم همراه بود.

او افزود: در این رویداد فرهنگی علاوه بر پخت ۱۱۰ هزار قرص نان ملی، محلی و سرزمینی در ده‌ها تنوع پخت، از مردم با ۱۱۰ هزار پرس غذای سنتی «قورمه گوشت خراسان جنوبی» که به «قورمه قهستان» با قدمتی چندهزار ساله شهرت دارد، پذیرایی شد.

مدیر تنورخانه نان ایران ادامه داد: همچنین ۱۱۰ مشک سنتی دوغ که از پوست بز و گوسفند تهیه شده بود با استفاده از شیر شتر، بز، گوسفند و گاو آماده شد و در مجموع ۱۱۰ هزار لیوان دوغ توسط عشایر غیور شرکت‌کننده در این جشنواره و با همکاری مردم تهیه و توزیع شد.

کشوری با اشاره به تنوع نان در فرهنگ ایرانی گفت: ایران دارای بیش از یک‌هزار گونه نان آیینی، قومی و سنتی است، از نان‌های آیینی شادی و سوگ گرفته تا نان‌های رنگی، گیاهی و طبی و حتی نان‌هایی که در دوره‌های گوناگون تاریخی و در میان اقوام و ادیان مختلف رواج داشته‌اند.

او خاطرنشان کرد: در این مراسم ۱۳ نوع «نان غدیر» نیز پخت شد تا مردم علاوه بر آشنایی با این میراث غذایی، طعم آن‌ها را نیز تجربه کنند.

مدیر تنورخانه نان ایران با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه گفت: در تنورخانه نان ایران یک خانواده جهادی متشکل از حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر فعالیت می‌کنند که به صورت شبکه‌ای و مردمی برای احیای میراث نان ایرانی و ترویج سبک زندگی ایرانی‌اسلامی تلاش دارند.

کشوری تأکید کرد: هدف ما این است که در آیین‌های ملی و مذهبی، ظرفیت‌های تمدنی سرزمین ایران را به نمایش بگذاریم و نشان دهیم، فرهنگ غذایی ایران به ویژه نان، بخش مهمی از هویت تاریخی و اجتماعی این سرزمین است.

او همچنین به لزوم توجه به مسأله گردشگری خوراک و معرفی غذاهای سنتی و سالم ایرانی به عموم مردم تأکید و اضافه کرد: با معرفی غذاها و خوراکی‌های محلی نقاط مختلف کشور، گردشگران با سفر به استان‌های کشور، ضمن بهره‌مندی از آنان، با فرهنگ و آداب و رسوم اقوام مختلف نیز آشنا می‌شوند.

نخستین جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر با عنوان «یک وطن، بیعت هزار فرهنگ با رهبری»، همزمان با عید سعید غدیر خم، با موضوع‌های «نان، خوراک و اطعام علوی»؛ «خوراک اقوام و عشایر ایران»؛ «صنایع‌دستی و سوغات» و «برپایی سیاه‌چادر عشایر» از ۱۲ تا ۱۵ خردادماه امسال در قم برگزار شد.

سیاه‌چادر عشایر چند استان کشور به همراه سوغات و غذاهای محلی آنان در این نمایشگاه بر پا شده بود و نیز غرفه‌های هنرمندان صنایع‌دستی استان در رشته‌هایی مانند چرم‌دوزی، منبت‌کاری، زیورآلات سنتی، انگشترسازی، سفالگری، گلیم‌بافی و پاپوش‌های نمدی سنتی در این نمایشگاه قرار داشت.

این جشنواره با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ شهرداری کلانشهر قم؛ سازمان سامان‌دهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قم و تنورخانه نان ایران برگزار ‌شد.

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