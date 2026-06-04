۱۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۸

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم:

برگزاری جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر با هدف اعلام بیعت اقوام مختلف با رهبری در قم برگزار می‌شود

برگزاری جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر با هدف اعلام بیعت اقوام مختلف با رهبری در قم برگزار می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم گفت: نخستین جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر با عنوان «یک وطن، بیعت هزار فرهنگ با رهبری» در آستانه عید غدیر و با هدف نشان دادن اتحاد، همبستگی و همدلی اقوام گوناگون ایران ‌همدل و اعلام بیعت اقوام و عشایر مختلف با رهبر معظم انقلاب اسلامی در قم برگزار می‌شود.

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد احمدی فارسانی، شامگاه چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ در حاشیه آیین افتتاح نخستین جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر در قم در گفت‌وگویی اظهار کرد: این جشنواره با عنوان «یک وطن، بیعت هزار فرهنگ با رهبری»، همزمان با عید سعید غدیر خم در شهر قم با حضور استاندار محترم، شهردار محترم و تعدادی از مسئولان استانی و قشرهای مختلف مردم گشایش یافت.   

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم بیان کرد: نخستین جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر، با هدف نشان دادن اتحاد، همبستگی و همدلی اقوام گوناگون ایران همدل و اعلام بیعت اقوام و عشایر مختلف با رهبر معظم انقلاب اسلامی در قم برگزار می‌شود. 

احمدی افزود: این جشنواره با موضوع‌های «نان‌های سنتی ایرانی، خوراک و اطعام علوی»؛ «خوراک اقوام و عشایر ایران»؛ «صنایع‌دستی و سوغات» و «برپایی سیاه‌چادر عشایر» از ساعت ۱۸ تا ۲۳ در قم، بلوار پیامبر اعظم(ص)، عمود ۸۲، تنورخانه نان ایران برای بازدید عموم مردم دائر است.

او اعلام کرد: همچنین هنرمندان صنایع‌دستی استان در رشته‌هایی همچون چرم‌دوزی، منبت‌کاری، زیورآلات سنتی، انگشترسازی، سفالگری، گلیم‌بافی و پاپوش‌های نمدی سنتی؛ آثار خود را به منظور آشنایی بیش‌تر مردم با صنایع‌دستی قم در معرض نمایش گذاشته‌اند. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم افزود: این جشنواره با مشارکت شهرداری کلانشهر قم؛ سازمان سامان‌دهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قم؛ تنورخانه نان ایران و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم برگزار می‌شود.

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کد خبر 1405031401101
دبیر مرضیه امیری

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