به گزارش خبرنگار میراثآریا، بهزاد احمدی فارسانی، شامگاه چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ در حاشیه آیین افتتاح نخستین جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر در قم در گفتوگویی اظهار کرد: این جشنواره با عنوان «یک وطن، بیعت هزار فرهنگ با رهبری»، همزمان با عید سعید غدیر خم در شهر قم با حضور استاندار محترم، شهردار محترم و تعدادی از مسئولان استانی و قشرهای مختلف مردم گشایش یافت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم بیان کرد: نخستین جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر، با هدف نشان دادن اتحاد، همبستگی و همدلی اقوام گوناگون ایران همدل و اعلام بیعت اقوام و عشایر مختلف با رهبر معظم انقلاب اسلامی در قم برگزار میشود.
احمدی افزود: این جشنواره با موضوعهای «نانهای سنتی ایرانی، خوراک و اطعام علوی»؛ «خوراک اقوام و عشایر ایران»؛ «صنایعدستی و سوغات» و «برپایی سیاهچادر عشایر» از ساعت ۱۸ تا ۲۳ در قم، بلوار پیامبر اعظم(ص)، عمود ۸۲، تنورخانه نان ایران برای بازدید عموم مردم دائر است.
او اعلام کرد: همچنین هنرمندان صنایعدستی استان در رشتههایی همچون چرمدوزی، منبتکاری، زیورآلات سنتی، انگشترسازی، سفالگری، گلیمبافی و پاپوشهای نمدی سنتی؛ آثار خود را به منظور آشنایی بیشتر مردم با صنایعدستی قم در معرض نمایش گذاشتهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم افزود: این جشنواره با مشارکت شهرداری کلانشهر قم؛ سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری قم؛ تنورخانه نان ایران و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم برگزار میشود.
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