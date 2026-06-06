بازدید کارشناسان گردشگری از اماکن اقامتی قم

به گزارش خبرنگار میراثآریا، کارشناسان و بازرسان معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم در روزهای ۱۴ و ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، به مناسبت عید سعید غدیر خم و ایام تعطیلات ۱۴ و ۱۵ خرداد، از تعدادی از مراکز اقامتی شهر قم بازدید کردند.
این بازدید با هدف ارزیابی کیفیت خدمات، رعایت استانداردهای بهداشتی و بررسی امکانات، خدمات ارائهشده به زائران و ارتقای کیفیت اقامت در این مراکز انجام شد.
در این بازدیدهای نظارتی؛ مواردی از جمله پروانه فعالیت، نرخنامهها، سرویسهای بهداشتی، نظافت و بهداشت عمومی، کیفیت منسوجات و ملحفهها و تهویه و سیستمهای گرمایشی و سرمایشیِ واحدهای اقامتی و نحوه رسیدگی به درخواستهای مسافران مورد بررسی قرار میگیرند.
لازم به ذکر است، این بازدیدهای نظارتی به صورت مستمر، در طول سال و به صورت ویژه در مناسبتهای مهم دینی و ملی توسط کارشناسان معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم از تأسیسات گردشگری انجام میشود.
ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم از زائران درخواست میکند برای اقامت، از واحدهای اقامتی (هتل، هتلآپارتمان، مهمانپذیر و خانهمسافر) که زیر نظر این ادارهکل و دارای مجوز هستند، استفاده کنند.
مسافران میتوانند شکایتهای خود را از مراکز اقامتی و گردشگری از طریق سامانه ملی سفر (ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر) با شماره تلفن ۰۹۶۲۹ و یا از طریق تارنمای (سایت) آن به نشانی اینترنتی https://۰۹۶۲۹.ir ثبت کنند.
استان قم دارای سه شهرستان قم، جعفرآباد و کَهَک و هفت شهر قم، قَنوات، سَلَفچِگان، دستجِرد، جعفریه، قاهان و کهک است.
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