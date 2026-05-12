به گزارش خبرنگار میراثآریا، بهزاد احمدی فارسانی با اشاره به مرمت درخت چنار کهنسال روستای تیره شهرستان کهک اظهار کرد: عمر این درخت به حدود ۸۰۰ سال میرسد و جزو ۱۱ درخت چنار تنومند کشور است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم بیان کرد: درخت چنار کهنسال روستای تیره در دهستان خاوه، بخش فردو، شهرستان کهک قرار دارد و در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ به شماره ۵۴۱ در فهرست آثار میراثطبیعی کشور به ثبت رسیده است.
احمدی ادامه داد: درخت چنار کهنسال ۸۰۰ ساله روستای تیره، پنجمین درخت کهنسال ثبتشده ملی استان قم است که مرمت و ساماندهی و حفاظت از آن در حال انجام است.
او اضافه کرد: در مجموع تعداد ۳۶ میراثطبیعی استان قم در فهرست ملی میراثطبیعی کشور به ثبت رسیده است که از این تعداد، ۲۶ مورد مربوط به درختان کهنسال میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم؛ درختان کهنسال کشور را جزو میراثطبیعی و جاذبههای گردشگری دانست و بر لزوم حفظ، مرمت و نگهداری از آنها تأکید کرد و افزود: در این استان چندین درخت کهنسال از جمله در روستای نایه (بخش خلجستان) داریم.
او در بخش دیگر سخنان خود، با اشاره به این که قدمت آثار و بناهای تاریخی و نیز درختان کهنسال استان قم به چند قرن میرسد، اظهار کرد: عمر درخت کهنسال روستای تیره بیش از ۱۰ برابر عمر رژیم جعلی و کودککُش صهونیستی است.
بر اساس این گزارش، چندی پیش نیز مصطفی خوشنویسان عضو شورای کمیته ملی ثبت میراثطبیعی کشور از نحوه مرمت این درخت کهنسال بازدید به عمل آورده بود.
استان قم دارای سه شهرستان قم، جعفرآباد و کَهَک و هفت شهر قم، قَنوات، سَلَفچِگان، دستجِرد، جعفریه، قاهان و کهک است.
