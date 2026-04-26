عاطفه مروی، مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور زنان و خانواده در سفر به قم، نشست صمیمانه‌ای با کارمندان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در سالن جلسات این اداره‌کل داشت و با حضور او از خدمات سعیده طهوری در سمت مشاور امور بانوان مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم تقدیر و تشکر و صدیقه احمدی به عنوان مشاور جدید مدیرکل در امور بانوان معرفی شد.

این جلسه با حضور فاطمه حیدری مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم و بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم برگزار شد.