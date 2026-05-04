به گزارش خبرنگار میراثآریا، «میز ارتباطات مردمی و ملاقات چهرهبهچهره مدیران دستگاههای اجرایی استان قم» با حضور اکبر بهنامجو استاندار قم، در موکب «جان من، ایران من» آغاز به فعالیت کرد و در نخستین شب، استاندار و تعدادی از معاونان و مدیرانکل استانداری قم پاسخگوی پرسشهای مردم بودند.
روحالله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی و خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم و عظیمه نمازی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری قم در «میز ارتباطات مردمی و ملاقات چهرهبهچهره مدیران دستگاههای اجرایی استان قم» در این موکب حضور داشتند.
همچنین حجتالاسلاموالمسلمین محمدطه مهری، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم و حجتالله محمدزاده مدیرکل بهزیستی استان قم در «میز ارتباطات مردمی و ملاقات چهرهبهچهره مدیران دستگاههای اجرایی استان قم» در موکب «جان من، ایران من» به سؤالهای مردم پاسخ دادند.
هر شب در غرفه «میز ارتباطات مردمی و ملاقات چهرهبهچهره مدیران دستگاههای اجرایی استان قم» در موکب «جان من، ایران من» تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی استان قم حضور مییابند و به صورت مستقیم پاسخگوی پرسشهای مردم هستند.
موکب «جان من، ایران من» هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۴ برای بازدید عموم دائر است و علاقهمندان میتوانند از غرفههای گوناگون میراث فرهنگی، گردشگری، صنایعدستی، فرهنگی، علمی و هنری این موکب واقع در بلوار شهید صدوقی (زنبیلآباد)، نبش کوچه ۳۵ بازدید کنند.
تقدیر فعالان تأسیسات گردشگری از استاندار قم
بر اساس این گزارش، فعالان تأسیسات گردشگری استان قم در حاشیه حضور استاندار قم در «میز ارتباطات مردمی مدیران دستگاههای اجرایی قم» در موکب «جان من، ایران من» با اهدای حمائل پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و چفیه از خدمات استاندار در این ایام به عنوان سرباز وطن و خادم مردم تقدیر و تشکر کردند.
همچنین فعالان تأسیسات گردشگری استان قم، از روحالله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم و خسرو سامری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، با اهدای حمائل پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و چفیه از خدمات ایشان در این ایام به عنوان سرباز وطن و خادم مردم تقدیر و سپاسگزاری کردند.
