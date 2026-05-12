۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۳

میز ارتباطات مردمی مدیران با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی قم در موکب «جان من، ایران من» برگزار می‌شود

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، میز ارتباطات مردمی مدیران دستگاه‌های اجرایی قم با حضور بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و معاونان و کارشناسان این اداره‌کل در موکب «جان من، ایران من» امشب (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵) از ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰ برگزار می‌شود و مدیران این اداره‌کل به صورت مستقیم پاسخگوی مردم هستند.  

هر شب در غرفه «میز ارتباطات مردمی و ملاقات چهره‌به‌چهره مدیران دستگاه‌های اجرایی استان قم» در موکب «جان من، ایران من» تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان قم حضور می‌یابند و به صورت مستقیم پاسخگوی پرسش‌های مردم هستند.

«میز ارتباطات مردمی و ملاقات چهره‌به‌چهره مدیران دستگاه‌های اجرایی استان قم» با حضور اکبر بهنام‌جو استاندار قم، ۷ اردیبهشت‌ماه جاری در موکب «جان من، ایران من» شروع به فعالیت کرد و در نخستین شب آن، استاندار قم پاسخگوی پرسش‌های مردم بود.

موکب «جان من، ایران من» هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۴ برای بازدید عموم دائر است و علاقه‌مندان می‌توانند از غرفه‌های گوناگون میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی، فرهنگی، علمی و هنری این موکب واقع در قم، بلوار شهید صدوقی (زنبیل‌آباد)، نبش کوچه ۳۵ بازدید کنند.

اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و معاونت‌های «میراث‌فرهنگی»، «گردشگری و سرمایه‌گذاری» و «توسعه مدیریت و پشتیبانی» این اداره‌کل در بلوار شهدای ۱۵ خرداد، کوچه ۷.۱ و معاونت «صنایع‌دستی و هنرهای سنتی» این اداره‌کل در خیابان انقلاب اسلامی (چهارمردان)، کوچه ۱۷، خانه تاریخی زند قرار دارند و شماره تلفن این اداره‌کل ۳۷۰۶۵۰۰۰ با پیش‌شماره ۰۲۵ است. نشانی کانال این اداره‌کل با نام «میراث کریمه قم» در پیام‌رسان ایتا https://eitaa.com/mirase_karime ، در پیام‌رسانه بله با نام «میراث کریمه قم» به نشانی https://ble.ir/mirase_karime ، در پیام‌رسان روبیکا با نام«قم ببین» https://rubika.ir/visit_Qom و نشانی صفحه آن در تارنمای (سایت) آپارات https://www.aparat.com/qomcthh است.            

استان قم دارای سه شهرستان قم، جعفرآباد و کَهَک و هفت شهر قم، قَنوات، سَلَفچِگان، دستجِرد، جعفریه، قاهان و کهک است.

