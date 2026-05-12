به گزارش خبرنگار میراثآریا، میز ارتباطات مردمی مدیران دستگاههای اجرایی قم با حضور بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم و معاونان و کارشناسان این ادارهکل در موکب «جان من، ایران من» امشب (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵) از ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰ برگزار میشود و مدیران این ادارهکل به صورت مستقیم پاسخگوی مردم هستند.
هر شب در غرفه «میز ارتباطات مردمی و ملاقات چهرهبهچهره مدیران دستگاههای اجرایی استان قم» در موکب «جان من، ایران من» تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی استان قم حضور مییابند و به صورت مستقیم پاسخگوی پرسشهای مردم هستند.
«میز ارتباطات مردمی و ملاقات چهرهبهچهره مدیران دستگاههای اجرایی استان قم» با حضور اکبر بهنامجو استاندار قم، ۷ اردیبهشتماه جاری در موکب «جان من، ایران من» شروع به فعالیت کرد و در نخستین شب آن، استاندار قم پاسخگوی پرسشهای مردم بود.
موکب «جان من، ایران من» هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۴ برای بازدید عموم دائر است و علاقهمندان میتوانند از غرفههای گوناگون میراث فرهنگی، گردشگری، صنایعدستی، فرهنگی، علمی و هنری این موکب واقع در قم، بلوار شهید صدوقی (زنبیلآباد)، نبش کوچه ۳۵ بازدید کنند.
ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم و معاونتهای «میراثفرهنگی»، «گردشگری و سرمایهگذاری» و «توسعه مدیریت و پشتیبانی» این ادارهکل در بلوار شهدای ۱۵ خرداد، کوچه ۷.۱ و معاونت «صنایعدستی و هنرهای سنتی» این ادارهکل در خیابان انقلاب اسلامی (چهارمردان)، کوچه ۱۷، خانه تاریخی زند قرار دارند و شماره تلفن این ادارهکل ۳۷۰۶۵۰۰۰ با پیششماره ۰۲۵ است. نشانی کانال این ادارهکل با نام «میراث کریمه قم» در پیامرسان ایتا https://eitaa.com/mirase_karime ، در پیامرسانه بله با نام «میراث کریمه قم» به نشانی https://ble.ir/mirase_karime ، در پیامرسان روبیکا با نام«قم ببین» https://rubika.ir/visit_Qom و نشانی صفحه آن در تارنمای (سایت) آپارات https://www.aparat.com/qomcthh است.
استان قم دارای سه شهرستان قم، جعفرآباد و کَهَک و هفت شهر قم، قَنوات، سَلَفچِگان، دستجِرد، جعفریه، قاهان و کهک است.
